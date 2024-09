Das neue Nationalparkhaus Herrenwies im Nordschwarzwald empfängt am Wochenende seine ersten Gäste. Das Gebäude wurde in den letzten Jahren für rund 2 Millionen Euro umgebaut.

Am Wochenende hat der Nationalpark Schwarzwald ein neues Haus für Besucher in Herrenwies eröffnet. Ein ehemaliger Pferdestall aus dem 18. Jahrhundert, alte Mauern, denkmalgeschützt: so sieht das neue Naturparkhaus im Nordschwarzwald in Forbach-Herrenwies im Landkreis Rastatt aus. Drinnen viel Holz, eine interaktive Ausstellung und Platz für Projekte mit Schulklassen.

Herrenwies ist der perfekte Ort, um die Beziehung der Menschen in dieser Region zu ihrem Wald zu zeigen.

Wie die Eröffnung des Nationalparkhauses Herrenwies war, sehen Sie in diesem Video:

Geschichten vom Mensch und vom Schwarzwald

Im neuen Nationalparkhaus Herrenwies soll der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und so werden auch im Untergeschoss in einer interaktiven Ausstellung Geschichten von den Menschen und ihrer Beziehung zum Wald erzählt. Mit dem Blick auf die Region um Herrenwies und über einen Zeitraum von rund 1.000 Jahren.

Handgeschnitzte Tiere, Zeichentrick und virtuelle Begegnungen

Das neue Nationalparkhaus erzählt in seiner Ausstellung vom ursprünglichen Wald, von den wilden Tieren wie Bär, Steinadler, Wolf oder Luchs, und nimmt die Besucher auf eine Zeitreise mit. Dabei können die Besucherinnen und Besucher in einem Film die Schwierigkeiten während der Besiedelung des Schwarzwalds erleben und in einem virtuellen Gasthaus unter anderem auf Marc Twain treffen, der vom Schwarzwald erzählt.

Von Beweidung über jagdliche Nutzung und den Glashütten bis zum Holzeinschlag für die Flößerei, wer die Beziehung der Menschen hier zu ihrem Wald verstehen will, der muss die Geschichte kennen.

Architekt Henning M. Baurmann übergibt symbolisch den Schlüssel an Ursula Pütz, Leiterin des Nationalparkhauses Herrenwies SWR

Der kleine Ableger Nationalparkhaus

Das Nationalparkhaus Herrenwies ist das kleine Pendant zum Nationalparkzentrum, das rund 40 Kilometer entfernt am Ruhestein zu finden ist. Dabei hat die Anlaufstelle in Herrenwies nur rund 260 Quadratmeter auf zwei Stockwerken. Aber es bietet neben der Ausstellung eine Infotheke, einen Raum für pädagogisches Arbeiten, zum Beispiel mit Schulklassen, und ist darüber hinaus auch Treffpunkt für Wanderungen.

Am Eröffnungswochenende ist das neue Nationalparkhaus in Herrenwies von 10 bis 17 Uhr geöffnet, bewirtet wird auch. Außerdem werden unter anderem Führungen drinnen und draußen angeboten und die Flößer aus Altensteig zeigen ein Modell eines ihrer Flöße.