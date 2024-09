In Baden-Baden können Motorrad- und Mopedfans am Sonntag hunderte historische Motorräder bestaunen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

In der Werkstatt von Christoph Beck hat alles seinen Platz. Die Arbeitsflächen sind blitzeblank. Im Lager stapeln sich die historischen Zweiräder. Christoph Beck könnte mit seiner Sammlung historischer Zweiräder schon fast eine eigene Ausstellung bestreiten.

Von einem älteren Herren in Baden-Baden konnte ich kürzlich wieder ein Motorrad für die Sammlung erwerben.

NSU Fox ist beim Motorradtreffen in Baden-Baden dabei

Christoph Beck ist einer der Veranstalter des Moped- und Motorradtreffens am kommenden Sonntag und ein Motorradsammler aus Leidenschaft. Einen besonderen Neuzugang hat er erst kürzlich wieder fit gemacht: Eine NSU Fox aus dem Jahr 1951. Sie stand in einer Garage und befand sich im Dornröschenschlaf.

Das Motorrad wurde von den NSU-Werken in Neckarsulm gebaut. Die Fox war die erste Neukonstruktion eines Motorrades von NSU nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese 4-Takt-Maschine wird auch am Sonntag auf der Veranstaltung in Steinbach zu sehen sein.

Christoph Beck in seiner Garage SWR Patrick Neumann

Historische Zweiräder, die älter als 45 Jahre sind

Einer der Teilnehmer, der am Sonntag auch seine Maschine zeigen wird ist Michael Stolz aus Baden-Baden. Eine ganz besondere Rarität und eines der Glanzstücke des Treffens wird seine BMW R35 aus dem Jahre 1939 sein. Auch er fand seine Maschine etwa vor zwei Jahren verstaubt und vergessen in einem Keller in Baden-Baden. Mühevoll und mit viel Liebe zum Detail erweckte er sie wieder zum Leben. Der Wert des Fahrzeugs geht in die Zigtausende.

Eine solche Vorkriegsmaschine zu entdecken, ist ein absoluter Glücksfall.

Der Veranstalter Roland Seiter freut sich auf das Moped- und Motorradtreffen in Baden-Baden:

Motorradtreffen ist wichtige Szene-Veranstaltung

Das Moped- und Motorradtreffen ist seit elf Jahren eine wichtige Szene-Veranstaltung in Baden-Baden. Liebhaber historischer Zweiräder können dort Benzingespräche führen und sich untereinander vernetzen. Dies ist vor allem für die Ersatzteilversorgung wichtig, sagt einer der Veranstalter, der Baden-Badener Oldtimerfan Roland Seiter.

Das Steinbacher Moped- und Motorradtreffen findet am Sonntag an der sogenannten Karcher-Kreuzung von 10 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme und der Eintritt zu der Veranstaltung sind frei. Die schönsten Fahrzeuge werden mit Pokalen prämiert. Die privaten Veranstalter rechnen mit etwa 2.500 Besuchern.