Ordnungsamt Karlsruhe verstärkt Fahrradstreife

Karlsruhe kann von sich behaupten, die fahrradfreundlichste Großstadt in Deutschland zu sein. Vorreiter ist Karlsruhe auch in Bezug auf Verkehrskontrollen per Fahrradstreife.

Von April bis Oktober ist die Fahrradstreife des Ordnungsamtes in Karlsruhe unterwegs. Sie kontrolliert - anders als die Polizei - nur den ruhenden Verkehr und stellt Strafzettel aus. Verstöße gegen rote Ampeln können die Mitarbeiter zwar ansprechen, dürfen sie aber nicht ahnden. "Wir kontrollieren die Fußgängerzone, Fahrradwege, Halteverbote und Behindertenparkplätze. Außerdem Fünf-Meter-Bereiche an Straßenecken und mobile Halteverbote." Fahrradstreife in Karlsruhe soll personell verstärkt werden Im Team der Fahrradstreife radeln derzeit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, demnächst soll es auf fünf verstärkt werden. Dazu kommen noch 23 Mitarbeiter des Ordnungsamtes Karlsruhe, die zu Fuß unterwegs sind und Verkehrsverstöße kontrollieren. Seit 2019 stehen der Fahrradstreife E-Bikes zur Verfügung, wodurch sich ihr Radius vergrößert hat. Kontrolliert werden neben dem Innenstadtbereich und der Fußgängerzone auch die Karlsruher Stadtteile - von Daxlanden über die Waldstadt bis nach Hagsfeld. Ständiges Problem in Karlsruhe: Falschparken auf Radwegen Das Thema Parken - speziell auf Radwegen - wird auch immer wieder an den allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als Problem herangetragen. Katrin Hillenbrand, ADFC-Co-Vorsitzende in Karlsruhe, sieht hier Polizei und Ordnungsamt in der Pflicht, um die geltenden Regeln und Gesetze zu überwachen. Als eine Alternative gebe es in Karlsruhe auch die KA Feedback-App, so Katrin Hillenbrand. Über die können Bürgerinnen und Bürger Verkehrsverstöße an die Stadt melden. Hier wie auch bei den Kontrollen auf den Straßen brauche es aber auch genügend Mitarbeiter, die alles bearbeiten. So hoch sind die Bußgelder für Parkverstöße Für Fahrerinnen und Fahrer, die falsch parken, ist es seit November 2021 deutlich teurer geworden. Wer sein Auto im Halte- oder Parkverbot abstellt, zahlt mindestens 25 Euro. Je nach Situation, wie lange man dort parkt, ob man andere Verkehrsteilnehmer behindert oder etwa in zweiter Reihe parkt, kann das Bußgeld sogar auf bis zu 110 Euro ansteigen. Diejenigen, die ihr Fahrzeug unberechtigt auf einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung abstellen, zahlen 55 Euro. Wer seinen Wagen vor Feuerwehrzufahrten abstellt oder Rettungsfahrzeuge behindert, muss mit bis zu 100 Euro Bußgeld rechnen.