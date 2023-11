Nora Welsch aus Baden-Baden will auf Weltreise. Die Planungen sind herausfordernd, denn Nora sitzt im Rollstuhl und sucht Assistenten, die sie bei diesem Abenteuer begleiten.

Viele Bewerbungen sind bei Nora Welsch eingegangen, nachdem sie ihren Aufruf gestartet hat. Weltreise, für viele ein Traum, doch ist dieser Traum auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Bevor es in fremde Länder gehen kann, muss die 30-Jährige erstmal schauen, mit wem auch das Zwischenmenschliche passt.

Bewerbungen für Assistenten nach Bauchgefühl geordnet

Nora Welsch ist die Behindertenbeauftragte der Stadt Baden-Baden. 2024 nimmt sie ein sogenanntes Sabbatjahr, um das Abenteuer Weltreise anzugehen.

Ich hatte schon immer Hummeln im Hintern und das Fernweh ist zuletzt immer größer geworden. Es ist Zeit für eine Veränderung - eine große Veränderung.

Mit einigen Bewerberinnen und Bewerbern telefoniert sie per Video, aber wenn sie ein gutes Gefühl hat, dann folgt auch das persönliche Kennenlernen.

Nora Welsch aus Baden-Baden hat für ihre geplante Weltreise Assistenten gesucht. SWR Rebekka Plies

Reisen im Rollstuhl: alle Handgriffe für müssen sitzen

Vincent ist 20 und im dritten Lehrjahr zum Pflegefachmann in Calw. Im März ist er fertig und bereit für das Abenteuer mit Nora. Per Sprachnachricht hatte er sich auf Noras Aufruf gemeldet. Kurze Zeit später folgte das persönliche Treffen in ihrer Wohnung in Baden-Baden.

Ich würde mich freuen, ein Teil dieses Abenteuers zu sein und Nora bei ihrem Traum zu unterstützen. Das Leben mit Behinderung ist manchmal schon in Deutschland eine Herausforderung. In fremden Ländern wird das bestimmt noch herausfordernder.

In Noras Wohnzimmer werden dann die wichtigsten Handgriffe geübt, beispielsweise das Umsetzen vom Rollstuhl aufs Sofa - das muss dann auch im Flugzeug klappen. Noch fehlt Vincent ein bisschen Routine, aber die Chemie stimmt.

Vincent übt die wichtigsten Handgriffe, um Nora beispielsweise umzusetzen. SWR

Jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass ich mich darauf freuen kann. Es ist nicht nur Panik, wie ich das alles geplant und finanziert bekomme, sondern es gibt auch viele Dinge, die funktionieren. Und die Vorfreude wächst.

Reiseplanung für Weltreise wird konkreter

Nach Asien, nach Afrika und in die arabische Welt soll es gehen. Allerdings stehen hinter Ländern im Nahen Osten aufgrund der aktuellen Situation eher Fragezeichen. Es seien ohnehin viel zu viele Länder auf ihrer Liste. Per Crowdfunding sucht sie weiterhin nach Menschen, die ihre Pläne auch finanziell unterstützen wollen. Und auch so müssen noch einige organisatorische Hürden genommen werden.

Herausforderungen der Reiseplanung

Doch genau auf solche Hürden, ob im Alltag oder auf Reisen, will Nora Welsch aufmerksam machen. Es gibt noch viel zu tun, aber je mehr Zeit vergeht, desto konkreter wird es, dass sie im kommenden März ihr großes Abenteuer antreten kann.