Viel trinken ist wichtig, aber Wasser ist nicht immer zur Hand. In den nächsten Supermarkt rennen ist aber nicht immer nötig - zumindest nicht in Karlsruhe.

Seit Tagen ist es heiß und in der Karlsruher Innenstadt ist Schatten Mangelware. Wenn der Durst kommt, gibt es viele kostenlose Möglichkeiten an Wasser zu kommen – man muss nur etwas danach suchen.

Trinkwasserbrunnen sind eine Anlaufstelle in der Stadt

Eine Möglichkeit sind Trinkwasserbrunnen. Mit Trinkwasser gespeist sind mehr Brunnen, als man zuerst denken könnte. An fast jedem Brunnen in der Kaiserstraße können sich Fußgänger erfrischen: am Waldbrunnen, am Herrenbrunnen, am Brunnen vor der Kleinen Kirche und am Brunnen direkt auf dem Marktplatz. Zu erkennen sind die geeigneten Brunnen daran, dass ein kleines "Trinkwasser"-Schild an ihnen befestigt ist. Sowohl die eigene Flasche auffüllen, als auch direkt am Brunnen trinken ist dann erlaubt.

Da die kleinen Schilder leicht übersehen werden können, ist es noch einfacher sich über die Webseite der Stadt Karlsruhe über Standorte zu informieren. Dort gibt es einen Stadtplan mit allen Trinkwasserbrunnen.

Viele Brunnen derzeit außer Betrieb

Tatsächlich sind gerade einige Brunnen inaktiv. Laut Christophe Gentil von der Stadt Karlsruhe liegt das daran, dass gerade größere Reparaturen an den Brunnen nötig seien und dass die Inbetriebnahme der Brunnen in diesem Jahr durch eine neue Regelung verzögert losgegangen sei. Die meisten sollen bald aber wieder laufen.

Wasser aus dem Brunnen: sicher und gesund

In der Regel sei das Trinken am Brunnen unbedenklich sagen sowohl Gentil, als auch die Stadtwerke Karlsruhe. Die Trinkwasserqualität wird regelmäßig geprüft und ist in Karlsruhe sehr gut. Solange der Brunnen sauber ist, ist das Trinken sicher.

Der Brunnenexperte empfiehlt einen genauen Blick auf den Brunnen: ist die Zapfstelle ohne Verschmutzungen wie Farbe oder Kaugummis und das Wasser klar, kühl und ohne Geruch, dann stimmt alles.

Nicht nur ein Trinkwasserbrunnen: im Karlsruher Rathaus kann man sich auch seine Flasche am Hahn auffüllen lassen. SWR Markus Volk

Alternative zum Brunnen: "Refill-Stationen"

Wer sich mit dem Trinken am Brunnen nicht wohlfühlt, für diejenigen gibt es aber auch eine gute Alternative: die sogenannten "Refill Stations". Das sind Einzelhändler und Gastronomen, die anbieten, dass man sich bei ihnen am Wasserhahn Leitungswasser abfüllen kann. Läden mit einer "Refill Station" erkennt man in der Regel an einem großen Aufkleber am Eingang oder ebenfalls auf einer Karte im Internet.

Bei Läden, Cafés und Restaurants mit diesem Aufkleber am Eingang, kann man sich seine Flasche kostenlos mit Wasser auffüllen lassen. SWR Markus Volk

"Wasser, das aus der Leitung kommt, ist das bestkontrollierte Lebensmittel, das es gibt.“

In der Regel geht man in den Laden, fragt kurz nach und darf direkt seine Flasche auffüllen oder bekommt sie aufgefüllt. Das Wasser aus dem Hahn ist dann, wie zuhause auch, vollkommen sicher. Dafür etwas im Laden zu kaufen, ist nicht nötig.