In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen weiter steigen. Beratungsstellen in Ludwigshafen und Neustadt haben deshalb Schutzangebote für Obdachlose vorbereitet.

Wenn es an Sommertagen zu Spitzentemperaturen in den Städten kommt, sind vor allem obdachlose Menschen der starken Sonne ausgesetzt. Um sie zu schützen, gibt es in Ludwigshafen und Neustadt viele Angebote, die Obdachlose wahrnehmen können.

Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, können sich Obdachlose unter der Woche im offenen Bereich der Beratungsstelle der Drogenhilfe aufhalten. Dort erhalten sie auch kostenlos Trinkwasser. Die Ausgabe werde aus Spenden finanziert. Die Öffnungszeiten des offenen Bereichs sind mit den Zeiten der nahe liegenden "Rohrlachstube" der Jona-Kirchengemeinde und der Suppenküche der Apostelkirche abgestimmt. Dadurch besteht die Möglichkeit, sich bei starker Hitze über längere Zeit in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Auch die eingesetzten Streetworker haben bei ihren Gängen durch die Nördliche und Südliche Innenstadt Wasser dabei, das sie bei Bedarf abgeben können.

Trinkbrunnen und zuckerhaltiges Essen für den Kreislauf in Neustadt

In Neustadt bietet die Beratungsstelle "Lichtblick" laut Leitung zufolge kostenfreie Getränke in der Tagesbegegnungsstätte an. Es gibt außerdem Plätze im Schatten sowie Aufenthaltsräume, die bei Hitze genutzt werden können. Der "Lichtblick" stellt zudem zuckerhaltiges Essen für die Obdachlosen zur Verfügung, um den Kreislauf zu stärken. Die Stadt Neustadt hat auch Trinkbrunnen und Wasserläufe, die als Fußbad dienen können.