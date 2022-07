Hitzewelle in Baden-Württemberg: Forderung nach "Recht auf Hitzefrei"

Angesichts der aktuellen Hitzewelle werden Forderungen nach Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung laut. Experten sagen, Deutschland brauche für das heißere Klima endlich einen Plan.

Heiß, heißer, Baden-Württemberg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit Höchsttemperaturen zwischen 28 Grad auf der Schwäbischen Alb und 35 Grad von der Ortenau bis nach Mannheim. Am Dienstag soll es sogar noch wärmer werden: Der DWD sagt 31 Grad auf den Höhen von Schwäbischer Alb und Schwarzwald, 35 Grad in Oberschwaben und bis zu 39 Grad am Rhein voraus.

Linke fordert "Recht auf Hitzefrei"

Angesichts der aktuellen Hitzewelle werden vermehrt Forderungen nach Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung laut. So fordert die Partei "Die Linke" bei sehr hohen Temperaturen ein "Recht auf Hitzefrei" oder verkürzte Arbeitszeiten für Arbeitnehmer bei vollem Lohnausgleich. "Wir brauchen Klimaanpassungen im Arbeitsrecht", sagte die Parteivorsitzende Janine Wissler am Montag in Berlin.

Hitze und Sonne seien eine Belastung für die Gesundheit. Das gelte vor allem für Menschen, die draußen körperlich arbeiteten, sagte Wissler. Die Risiken solle man beim Arbeitsschutz ernst nehmen. Sollbestimmungen schützten zu wenig, daher müssten entsprechende Schutzmechanismen auch in der Arbeitsstättenverordnung festgeschrieben werden, verlangte die Parteichefin.

Auch die Gewerkschaft ver.di hat Erleichterungen für Arbeitnehmer angemahnt. "Bei extremer Hitze fordern wir natürlich längere Pausen oder ein früheres Ende der Arbeit - Hitzefrei -, auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch besteht", sagte Norbert Reuter, Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Ärztepräsident fordert nationalen Hitzeschutzplan

Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert einen nationalen Hitzeschutzplan. "Hitzewellen werden immer häufiger und extremer. Darauf müssen wir uns vorbereiten", erklärte der Ärztepräsident am Montag in Berlin. Auf Landes- und kommunaler Ebene müssten die unterschiedlichen Hitzeschutzpläne koordiniert und umgesetzt werden - "mit besonderem Augenmerk auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen". Dabei sollten auch Ärztinnen und Ärzte aus Klinik und Praxis einbezogen werden.

Wichtig seien zudem Maßnahmenpläne für Kliniken, Not- und Rettungsdienste sowie Pflegeeinrichtungen zur Vorbereitung auf Extremwetterereignisse. Bund und Länder müssten dafür die nötigen personellen und räumlichen Ressourcen schaffen. Nötig seien auch Gebäude mit Raumtemperaturüberwachung, kühle Aufenthalts- und Versorgungsbereiche, die Kooperation mit den Rettungsdiensten sowie kommunale Hitzeaktionsmaßnahmen. Die Gesundheitseinrichtungen sollten zudem an das Frühwarnsystem des Deutschen Wetterdienstes angeschlossen werden.

Nur wenige Städte handeln freiwillig

Bislang gibt es keinen bundesweiten Hitzeaktionsplan mit konkreten Vorgaben. Obwohl das Bundesumweltministerium bereits 2017 Handlungsempfehlungen für Hitzeaktionspläne vorgelegt hat, haben bisher nur wenige Kommunen wie Erfurt, Dresden, Köln oder Mannheim dies umgesetzt. Die darin enthaltenen Maßnahmen reichten von Verhaltenstipps und Hinweisen auf kühle Orte in der Öffentlichkeit über gezielte Informationen für Pflege- und Bildungseinrichtungen bis hin zu längerfristigen städtebaulichen Entscheidungen, sagte Peter Schäfer vom Hitze-Team der Stadt Mannheim dem SWR.

In Berlin startete vor Kurzem ein Aktionsbündnis Hitzeschutz, in das auch Akteure aus dem Gesundheitsbereich eingebunden sind. Nach Einschätzung von Experten ist Deutschland für den Katastrophenfall durch mögliche große Hitzewellen nicht gerüstet. Kaum ein großes Krankenhaus verfügt demnach über konkrete Maßnahmepläne für den Hitzeschutz.

"Hitze kann krank machen", warnte der Präsident der Bundesärztekammer. "Hitzestress und hohe bodennahe Ozonkonzentrationen können insbesondere für vulnerable Personen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben." Besonders gefährdet sind Reinhardt zufolge Ältere und Menschen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen sowie Schwangere und Kleinkinder.