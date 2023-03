per Mail teilen

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitagnachmittag die Karlsruher Kriegsstraße blockiert. Zwei Aktivisten hatten sich auf der Straße festgeklebt.

Zwei Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Freitagnachmittag mit den Händen auf der Fahrbahn der Karlsruher Kriegsstraße in Höhe des Ettlinger Tores festgeklebt. Eine weitere Aktivistin hatte sich ebenfalls auf die Straße gesetzt.

Einsatzkräfte lösen Klimaaktivisten von Straße

Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Am Freitagabend wurden die Aktivisten schließlich von der Straße gelöst.

Die "Letzte Generation" hat in einer Mitteilung Stellung zu der Aktion in Karlsruhe bezogen. Sie fordern "die Einberufung eines Gesellschaftsrates". Dieser solle mehrheitsfähige Maßnahmen erarbeiten, "die helfen, Deutschland aus der aktuellen tiefen gesellschaftlichen Krise herauszuführen."

Zweite Aktion in dieser Woche

In dieser Woche gab es bereits eine Aktion der Aktivisten. Am vergangenen Mittwoch wurde ebenfalls eine Fahrbahn in der Karlsruher Innenstadt blockiert. Die Polizei konnte die Aktion jedoch schnell auflösen.