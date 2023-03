Am Mittwochmittag haben Klima-Aktivisten der Letzten Generation eine Fahrbahn in der Karlsruher Innenstadt blockiert. Die Polizei konnte die Aktion jedoch schnell auflösen.

Mehrere Aktivisten der Letzten Generation haben am Mittwoch eine Straße in der Innenstadt von Karlsruhe zeitweise blockiert. Die Aktion fand an der Kreuzung Ettlinger Straße/Kriegsstraße statt. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei waren die Aktivisten gerade "im Begriff sich anzukleben", das konnte jedoch durch das schnelle Eintreffen der Beamten verhindert werden.

Man habe die Aktivisten überreden können, die Fahrbahn wieder zu verlassen, so die Polizei. Dementsprechend schnell sei der Einsatz beendet gewesen. Die betroffenen Personen wurden zu einem Polizeirevier gebracht, um die Personalien aufzunehmen. Laut Polizei erwartet die Aktivisten nun ein Bußgeld.

Letzte Generation teilt Forderungen mit

Die Letzte Generation hat in einer offiziellen Mitteilung Stellung zu der Aktion in Karlsruhe bezogen. Fünf Menschen hätten sich auf die Straße geklebt und in einem friedlichen Protest die Kreuzung Kriegsstraße / Ettlinger Straße blockiert. In ihrer Mitteilung fordern die Aktivisten "die Einberufung eines Gesellschaftsrates, der durch die Erarbeitung von mehrheitsfähigen Maßnahmen dabei hilft, Deutschland aus der aktuellen tiefen gesellschaftlichen Krise herauszuführen." Die Aktion sollte darauf aufmerksam machen.