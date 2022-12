per Mail teilen

Heiligabend rückt näher und in den Kirchen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der katholischen Kirche St. Cyriakus in Karlsruhe haben die Ehrenamtlichen noch einiges zu tun.

Die Weihnachtsbäume sind in der katholischen Kirche St. Cyriakus in Karlsruhe-Bulach bereits aufgestellt. Der große goldene Stern hängt über dem Altar und auch die 70 Jahre alte Krippe ist schon fast aufgebaut – mit viel Liebe zum Detail. St. Cyriakus gehört mit vier weiteren Kirchen zur Pfarrgemeinde St. Nikolaus.

Vorbereitungen in St. Cyriakus auf Hochtouren

Seit einer Woche laufen die Vorbereitungen für Heiligabend auf Hochtouren. Blumengestecke müssen her, die Christbäume sollten halbwegs gleich groß sein und eine staubige Kirche kann den rund dreihundert Kirchgängern an Heiligabend in St. Cyriakus nicht zugemutet werden. Wer macht das alles? "Na, ich natürlich", antwortet Reinhilde Ganz, "aber ein paar andere helfen schon auch mit."

Reinhilde Ganz - Mesnerin mit Leib und Seele

Seit 18 Jahren ist Reinhilde Ganz Mesnerin in St. Cyriakus. "Eigentlich konnte ich mir nie vorstellen, so aktiv in der Kirche zu werden", sagt sie. Ein bisschen göttlicher Wille sei dabei vielleicht auch im Spiel gewesen, ergänzt sie mit einem Lächeln. Heute ist die Mesnerin stolz, mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement ein Vorbild für andere sein zu können.

Reinhilde Ganz ist Mesnerin in der katholischen Kirche St. Cyriakus in Karlsruhe-Bulach SWR Leonie Allinger

Die Mesnerin läutet die Glocken, hilft den Ministranten, "ihren Jungs", bei Fragen weiter und bewahrt die unzähligen Kerzen in der Kirche vor dem Erlöschen. Das sei schon ein bisschen stressig. Aber durch jahrelange Routine bringe sie so schnell nichts aus der Fassung.

"Für mich als Mesnerin ist es am allerwichtigsten, dass während des Gottesdienstes alles klappt."

Pfarrer Thomas Ehret freut sich über die vielen Helfer

Reinhilde Ganz ist eine von vielen Helferinnen und Helfern in der Pfarrgemeinde St. Nikolaus. Thomas Ehret, leitender Pfarrer der Gemeinde, freut sich jedes Jahr über die große Unterstützung, die er in der Adventszeit erlebt. Ohne die würde es auch gar nicht gehen. Denn auch der Pfarrer steckt bis zum Hals in Weihnachtsvorbereitungen.

"Die letzten Tage vor Weihnachten, da stehe ich schon auch unter Druck, bis alles vorbereitet ist."

Thomas Ehret, leitender Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Nikolaus in Karlsruhe SWR Leonie Allinger

Als Koordinator der Ehrenamtlichen laufen bei ihm alle Fäden zusammen. Und nebenbei hat der Pfarrer ein Auge auf die Krippenspiel- und Ministrantenproben. An Heiligabend soll schließlich alles nach Plan laufen. Ruhe kann bei ihm erst am Mittag des 24. Dezembers einkehren.

Mesnerin Ganz: "In unruhigen Zeiten ist Weihnachten einfach wichtig"

Stress hin oder her, sowohl Pfarrer Thomas Ehret als auch Reinhilde Ganz freuen sich auf die Festtage. "Wenn es dann so weit ist und alles vorbereitet ist, dann kann ich ganz gut mitfeiern", erklärt Pfarrer Ehret und ergänzt: "Man lebt ja im Advent genau auf den Tag hin."

Vor allem in unruhigen Zeiten sei Weihnachten einfach wichtig, betont Ganz. "Die Leute können zur Ruhe kommen und sehnen sich dann auch mal nach Menschen, die ihnen ein nettes Wort schenken."