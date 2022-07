Zugausfälle und Verspätungen zwischen Karlsruhe und Stuttgart

per Mail teilen

Ein Kabelschaden sorgt derzeit für Verspätungen auf der Bahnstrecke Karlsruhe-Stuttgart. Betroffen ist sowohl der Fern-, als auch der Nahverkehr.

Nach Mitteilung einer Bahnsprecherin müssen die Züge umgeleitet werden. Dadurch entfallen die Haltepunkte Pforzheim, Wilferdingen-Singen und Söllingen. Von den Problemen betroffen sind der Fernverkehr der Deutschen Bahn, aber auch die Nahverkehrszüge von Go-Ahead. Auf der Linie S5 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft AVG kommt es in Richtung Bad Wildbad ebenfalls zu Zugausfällen und Verspätungen.

Busersatzverkehr ab Berghausen

Aus diesem Grund wurde in Berghausen ein Busersatzverkehr eingerichtet. Züge, die regulär in Pforzheim enden, fahren nach Angaben der AVG nur bis zur Station Tullastraße. Fahrgäste mit dem Ziel Pforzheim sollen die Linie S5 nutzen und ab Berghausen in den Busersatzverkehr umsteigen. Wann der Kabelschaden behoben sein wird, ist nach Angaben der Deutschen Bahn derzeit noch nicht bekannt. Die Behinderungen sollen laut der Deutschen Bahn voraussichtlich bis Donnerstagmorgen anhalten.