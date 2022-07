Nach dem Bahnchaos: Wie ist die aktuelle Lage auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof?

Auch zu Wochenbeginn stehen Reisende ratlos am Hauptbahnhof Stuttgart. Nach einem Oberleitungsschaden herrschte am Wochenende Chaos. Einiges läuft wieder - aber längst nicht alles.

Montagvormittag auf dem Hauptbahnhof Stuttgart: Es bewegt sich wieder etwas, nach dem totalen Chaos am Samstag. Aber von Normalzustand ist das noch weit entfernt: Die S-Bahnen fahren derzeit nur halbstündlich. Viele Regional- und Fernverbindungen fallen aus, manche starten nicht in Stuttgart, dafür in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg), Esslingen oder Böblingen. Andere Züge fahren nach Angaben der Bahn beispielsweise nur nach Mannheim oder Heidelberg.

Eine Frau schaut auf die Anzeigentafel: "Wir müssen relativ lange warten, bis wir den nächsten Zug nach Reutlingen bekommen, der fährt sonst in einem viel schnelleren Takt", sagt sie achselzuckend. "Der erste Zug, den wir geplant hatten, ist ausgefallen", sagt ein Mann am Bahnsteig. "Jetzt müssen wir nach einer Alternative suchen. Das ist echt ärgerlich. Wir haben auch keine Benachrichtigung bekommen."

Kaum Servicepersonal, Informationszentren überlastet - Infos eher online

An Informationen zu kommen ist nicht so einfach, berichten viele Reisende. Am Hauptbahnhof sei kaum Servicepersonal unterwegs. "Und dann sind die Informationszentren nicht immer besetzt", ärgert sich eine Frau. "Das ist total bescheuert." Und wenn sie besetzt seien, dann seien sie meistens völlig überfüllt. Die Bahn rät dazu, sich vorab online zu informieren, über bahn.de/reiseauskunft oder über die Navigator-App.

Zugausfälle und Verspätungen auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof am Montag. Die Deutsche Bahn empfiehlt, dass sich Fahrgäste vor der Reise unbedingt informieren sollten. SWR Simone Steffan

Normalisierung nicht vor Donnerstag erwartet

Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit nach eigenen Angaben mit etlichen Technikern daran, den Oberleitungsschaden zu beheben. Und trotzdem wird es bis Normalzustand noch etwas dauern, sagt ein Bahnsprecher am Montagvormittag. "Die Prognosen, die unsere Techniker am Wochenende gestellt haben, laufen auf Donnerstag hin." Mindestens bis dahin brauchen Reisende also Geduld. Manche haben die aber schon nicht mehr. "So schnell werde ich nicht mehr mit der Bahn fahren. So ein Stress", sagt eine Frau. Eine andere will nicht mehr Bahn fahren, solange die Auswirkungen des Oberleitungsschadens anhalten. "Wenn alles so unsicher ist und man wirklich von A nach B ewig lange braucht, was mit dem Auto in der halben Zeit möglich wäre."

Ein Sprecher der Bahn bezeichnete die Lage am ersten Werktag nach dem Kurzschluss als "weitestgehend stabil". Auch im Berufsverkehr sei ein Chaos ausgeblieben. Die Züge im Nah-, Regional- und Fernverkehr seien trotz der Ausfälle nicht überfüllt, so der Sprecher am Montag weiter. Es komme kaum zu Verspätungen.