Happy Birthday altes Haus: Seilerhäuschen in Karlsruhe feiert 300. Geburtstag

Das Seilerhäuschen in der Karlsruher Innenstadt feiert 300. Geburtstag. Damit ist es eines der ältesten Häuser in Karlsruhe. Seile werden hier aber schon lange nicht mehr hergestellt.

1723 war Karlsruhe nicht einmal zehn Jahre alt, also nicht einmal ein Teenager. Die USA waren noch eine Kolonie von England und auf dem Karlsruher Marktplatz stand noch keine Pyramide. Das ist also lange her. Was es schon gab, war ein kleines Haus in der Kaiserstraße, die damals noch Langestraße hieß.

Zwei Stockwerke, Fachwerk und ein kleiner Hinterhof: ein sogenanntes "Karlsruher Modellhaus". 300 Jahre später steht das "Seilerhäuschen" noch immer, mittlerweile ein Bau- und Kulturdenkmal. Der Name kommt von der Seilerei, die 1739 in das Haus einzog. Seit dem ist viel passiert. Karlsruhe wuchs vom Dörlfe zur Stadt, das Haus überstand Kriege und Bombenangriffe und sogar dem geplanten Abriss in den 1990er Jahren entging es - kleines Haus, großes Glück.

Vom Restaurant zur Kulturküche

Letztendlich wurde es von der Wohnungsbaugesellschaft "Volkswohnung" gekauft, saniert und verpachtet.Zuerst zog 2001 ein Restaurant in das Seilerhäuschen. Dann wurden ein paar Jahre lang Cocktails in dem alten Fachwerk serviert. 2019 übernahm die Kulturküche: Ein Projekt das die Demokratie fördern will - durch Mitbestimmung, Transparenz und Gerechtigkeit.

Das Seilerhäuschen in der Karlsruher Innenstadt feiert 300. Geburtstag. Damit ist es eines der ältesten Häuser in Karlsruhe. Heute beherbergt es die Kulturküche, ein Projekt für verschiedenste Kurse, Kunst und Events. SWR

Menschen aller Kulturen und jeden Alters sollen hier durch das Erlebnis "Essen" zusammenkommen. Es bleibt also kulinarisch, aber mit Mission. Zum Geburtstag des Häuschens hat die Kulturküche einiges an Programm organisiert, natürlich auch mit einigen Köstlichkeiten, kulinarisch wie kulturell.

Ort für Geschichte, Kultur und Demokratie

Der offizielle Geburtstag ist jedenfalls am 11. März ab drei Uhr nachmittags mit Kaffee und Kuchen, Abendessen, aber auch Bands, DJ und vielem mehr. Während des ganzen Jahres folgen noch Gastauftritte von mehreren Theatern, Museen und auch die Volkswohnung wird als Eigentümerin auftreten. Aber auch über eigene Geschichten oder Fotografien vom alten Seilerhaus freuen sich die Verantwortlichen von der Kulturküche.

Blick in das Seilerhäuschen in der Karlsruher Innenstadt, das in diesem Jahr 300. Geburtstag feiert. SWR

Das Seilerhaus verbindet vieles auf wenigen Quadrametern. Jahrhunderte alte Geschichte, Kunst und Kultur sowie Essen und Trinken. Es ist ein Ort für alle und das soll so auch bleiben, vielleicht noch einmal 300 Jahre. Jedenfalls: Happy Birthday altes Haus!