Das Amtsgericht Baden-Baden hat einen Strafbefehl gegen einen Stadtrat erlassen. Er soll Hakenkreuze auf Autos mit ukrainischen Kennzeichen gemalt haben.

Ein Mitglied des Baden-Badener Gemeinderats ist vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie jetzt durch die Baden-Badener Staatsanwaltschaft bekannt wurde, soll der Stadtrat Anfang dieses Jahres in einer Tiefgarage in der Kurstadt mindestens zwei Autos ukrainischer Herkunft mit einem Filzstift beschmiert haben. Auf die Fahrzeuge soll er Ukraine-feindliche Parolen sowie Hakenkreuze gemalt haben.

Strafbefehl noch nicht rechtskräftig

Einer der Geschädigten stellte Strafantrag, weswegen es nun zum Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen kam. Der Strafbefehl sei am vergangenen Donnerstag zugestellt worden und ist noch nicht rechtskräftig. Der Stadtrat hat laut Staatsanwaltschaft noch Zeit, bis zum 8. September Widerspruch einzulegen.

Keine weitere Stellungnahme der Stadt Baden-Baden

Um wen es sich bei dem mutmaßlichen Täter handelt oder welcher Gemeinderatsfraktion er angehört, ist bisher nicht bekannt. In einer Stellungnahme schreibt die Stadt Baden-Baden, dass ihr gegenwärtig keine Informationen vorliegen, die über die Mitteilung der Staatsanwaltschaft hinausgingen. Aus diesem Grund sei es der Stadt zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, weitere Auskünfte zu erteilen. Der Vorwurf, der im Raum stehe, wiege allerdings schwer. Da das Verfahren noch laufe, erfolge zunächst keine weitere Stellungnahme zum Sachverhalt.

Fraktion Grüne fordert Rücktritt des Stadtrats

Die Fraktion Grüne im Baden-Badener Gemeinderat hat in einer Mitteilung Stellung zu dem Vorfall genommen und den sofortigen Rücktritt des besagten Gemeinderatsmitglieds gefordert. "Eine solche Person hat in einem demokratisch gewählten Kommunalparlament nichts zu suchen und beschädigt nicht zuletzt das Ansehen des Gemeinderats, der Stadtverwaltung sowie der ganzen Stadt", heißt es in der Mitteilung.