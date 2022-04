Razzia und Festnahmen wegen Drogenhandel in Bühl und Baden-Baden

per Mail teilen

Die Polizei hat bei Razzien in Baden-Baden und in anderen Orten große Mengen Rauschgift sichergestellt. Neun Menschen wurden festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es unter anderem in Baden-Baden, Bühl und in Rheinland-Pfalz Durchsuchungen. Dafür war ein mobiles Einsatzkommando vor Ort. Neun Verdächtige seien festgenommen worden, gegen sieben von ihnen wurden Haftbefehle beantragt. Laut Staatsanwaltschaft wurden bei der Durchsuchung neben Rauschgift auch scharfe Schusswaffen gefunden. Weitere Details will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages mitteilen.

Werkstatt in ehemaliger Fabrik in Sinzheim durchsucht

Eine Durchsuchung hat auch in einer ehemaligen Fabrik in Sinzheim (Landkreis Rastatt) stattgefunden, darin befindet sich heute eine Autowerkstatt. Laut Augenzeugen sollen dort mehrere Fahrzeuge der Polizei am Dienstagnachmittag vorgefahren sein. Vermummte Polizeibeamte sollen daraufhin das Gebäude gestürmt haben.

"Man wundert sich schon, was da los ist."

Auch Haiyssam Khazaal hat den Einsatz mitbekommen. "Irgendwas großes muss da passiert sein", sagt er. Er betreibt in dem gleichen Gebäudekomplex eine Autowerkstatt und hat nun Angst, dass Kunden ihn mit den mutmaßlichen Drogenhändlern und dem Polizeieinsatz in Verbindung bringen.



In dieser ehemaligen Fabrikhalle in Sinzheim hat die Durchsuchungsaktion der Polizei stattgefunden. SWR

