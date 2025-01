Wahlkampf 2025: Darum haben Migranten in Karlsruhe Angst

Viele Migrantinnen und Migranten in Deutschland haben hart für ihre Einbürgerung gearbeitet. Jetzt macht ihnen der aggressive Ton im Wahlkampf Angst - auch Menschen in Karlsruhe.

Am 23. Februar ist die nächste Bundestagswahl. Neben der Wirtschaftskrise ist für die Menschen in Baden-Württemberg auch das Thema "Zuwanderung/Flucht" wichtig. Im Wahlkampf wird inzwischen der Ton gegen Migrantinnen und Migranten immer aggressiver. Zuletzt hatte eine Wahlkampfaktion der AfD in Karlsruhe für Kritik gesorgt. Die Partei hatte "Abschiebetickets" als Flyer verteilt.

Viele von ihnen haben Angst um die Zukunft in dem Land, in dem sie sich ein neues Leben aufgebaut haben - auch die, die in Deutschland geboren wurden oder schon lange die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Es werde in der aktuellen Debatte nie mit den Menschen mit Migrationshintergrund geredet, sondern immer nur über sie, findet Ahmad Hawarnah. Er ist Mitglied im Integrationsausschuss der Stadt Karlsruhe .

Ahmad Hawarnah bei seiner ersten Reise mit einem deutschen Reisepass, nachdem er die Reisefreiheit erhalten hat. Er war auf dem Bild in der Drei-Länder-Ecke von Syrien (Golanhöhen), Jordanien und Israel. Privat

Einbürgerung war langer und schwieriger Prozess

Nach mehreren Jahren in Deutschland hat Ahmad im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Für ihn ist es die Erste überhaupt. Vorher war Ahmad staatenlos, also jemand, der unter nationalen Gesetzen keine Staatsbürgerschaft eines Landes besitzt . Er wurde in Dubai geboren und ist mit zehn Jahren mit seinen Eltern nach Syrien gezogen. Seine Mutter ist Syrerin, sein Vater Palästinenser, der nach Syrien geflüchtet war. Letztendlich ist Ahmad 2015 nach Deutschland geflüchtet.

Seine Einbürgerung war ein langer und schwieriger Prozess. Er habe zahlreiche Dokumente besorgen müssen, unter anderem eine Geburtsurkunde aus zwei unterschiedlichen Ländern. Meistens warte man bis zu einem Jahr, bis man überhaupt einen Termin machen könne, so Ahmad, weil man vor Beantragung einen persönlichen Beratungstermin bei der Ausländerbehörde machen müsse.

Wie bekommt man die deutsche Staatsangehörigkeit? Es gibt verschiedene Wege, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Einige wichtige haben wir hier aufgeführt. Abstammungsprinzip: Man bekommt die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil deutsch ist. Geburtsortprinzip: Ein in Deutschland geborenes Kind bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Einbürgerung: Wer die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erlangen möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen: Man muss mindestens fünf Jahre berechtigt in Deutschland gelebt haben – bei "besonderen Integrationsleistungen" reichen auch drei Jahre, man muss ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben, Identität und Staatsangehörigkeit müssen geklärt sein, man muss sich zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung und einigen weiteren wichtigen Werten bekennen, man muss Deutschkenntnisse auf B1-Niveau nachweisen, den Einbürgerungstest erfolgreich absolvieren, im Prinzip eigenständig für seinen Lebensunterhalt und den seiner Kinder sorgen, darf keine "Mehrehe" führen oder wegen einer Straftat verurteilt worden sein. Es gibt aber auch Bagatellstrafen, die einer Einbürgerung nicht entgegenstehen, etwa Geldstrafen unter 90 Tagessätzen. Keine Ausnahme ohne Rückausnahme: Rassistische oder antisemitische Straftaten schließen die Einbürgerung aber in jedem Fall aus. Pro Person kostet die Einbürgerung 255 und 51 Euro für miteingebürgerte Kinder. Wer es ganz genau wissen möchte, findet alle Infos in § 10 Staatsangehörigkeitsgesetz . Quelle: Auswärtiges Amt mit Informationen von Alena Lagmöller aus der ARD-Rechtsredaktion

Ahmad Hawarnah: Niemand flüchtet freiwillig

Für Forderungen wie die von Friedrich Merz (CDU), die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft zu ermöglichen, hat Ahmad Hawarnah klare Worte: "Ich bin mehr Deutscher als die, die das sagen. Ich habe dafür was gemacht. Ich habe dafür sogar einen Antrag gestellt", erwidert er. "Wir hatten nicht dieses Glück und Privileg, hier geboren zu sein."

Wir sind keine Bürger zweiter Klasse.

Ahmad war in der Vergangenheit eigentlich immer dankbar, in Deutschland sein zu können und sieht sich als Teil der Gesellschaft. Doch in letzter Zeit hat er immer wieder Zweifel: "Ich habe manchmal Tage, an denen ich in den Spiegel schaue und mich frage, ob ich mich anlüge, wenn ich sage: Ich bin deutscher Staatsbürger", sagt er im Gespräch mit dem SWR. Richtig Angst mache ihm, dass teilweise auch Leute aus seinem eigenen Bekanntenkreis, wie Kommilitonen, Inhalte von der AfD verstehen können.

Er wünscht sich von den Deutschen ohne Migrationshintergrund, dass sie sich in die Rolle der Migrantinnen und Migranten hineinversetzen. "Niemand entscheidet sich freiwillig, ihr oder sein Land zu verlassen. Es muss einen Grund dafür geben", sagt Ahmad. Die Menschen arbeiteten darüber hinaus als Ärztinnen und Ärzte, Altenpflegerinnen und Altenpfleger und in anderen kritischen Jobs. Sie alle sollten als Teil der Gesellschaft gesehen werden und als Menschen, die das Land mit aufbauen.

Ana Bolaños: "1933 wird sich wiederholen"

Ana Bolaños wurde in Ecuador geboren und ist dort aufgewachsen. Momentan arbeitet sie als Mitarbeiterin für einen Abgeordneten im Landtag. 2009 kam sie nach Deutschland und hat hier ihre Ausbildung gemacht. Seitdem lebt sie auch in Karlsruhe. Vor etwa zehn Jahren hat sie neben der ecuadorianischen Staatsbürgerschaft auch die deutsche angenommen. Sie selbst war nach eigenen Angaben lange politisch in einer Partei aktiv und engagierte sich rund um den Bereich Flucht und Migration.

Die doppelte Staatsbürgerschaft Die doppelte Staatsbürgerschaft ist grundsätzlich erlaubt. Sowohl für Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, als auch für Deutsche, die die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes annehmen wollen. Wichtig ist aber, dass auch der andere Staat die doppelte Staatsbürgerschaft anerkennt. Man darf dann seine "ursprüngliche" Staatsbürgerschaft behalten und bekommt eine zweite dazu. Früher war das die Ausnahme: Wer die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen wollte, musste seine alte Staatsbürgerschaft in der Regel aufgeben. Manche Kinder ausländischer Eltern mussten sich zwischen ihrem 21. und 22. Geburtstag zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsbürgerschaft entscheiden. Ausnahmen gab es für Bürger aus der EU und der Schweiz. Regelungen wie diese sind seit dem vergangenen Jahr Geschichte. Quelle: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) mit Informationen von Alena Lagmöller aus der ARD-Rechtsredaktion

Ana Bolaños arbeitet für einen Abgeordneten im Landtag. Privat

Für Ana ist die aktuelle politische Lage beängstigend. Das erste Mal in den 16 Jahren fühle sie sich in Deutschland als Migrantin nicht mehr sicher. Ana befürchtet, dass sich hinter den sogenannten "Remigrationsplänen" der AfD weit mehr verbirgt, als die Partei aktuell zugeben möchte. Und sie eine größere Masse an Menschen betreffen wird. "Das sind nicht nur Menschen, die hier noch auf einen Aufenthalt warten, sondern ich denke, dass es Stück für Stück auch weitergehen wird", erwartet Ana.

Ich habe auch von vielen Freunden von mir, die eher muslimisch sind, gehört: 1933 wird sich wiederholen - 2033. Nur diesmal sind wir es.

Ana Bolaños: Gesellschaft soll zusammenhalten

Für Ana sei es aktuell das Wichtigste, als Gesellschaft zusammenzuhalten. Von Menschen ohne Migrationshintergrund wünscht sie sich, dass sie den Kontakt zu Migrantinnen und Migranten suchen und mit ihnen reden. "Weil die Ängste, die die Bevölkerung gerade hat, sind aus der Politik und aus den Medien", erklärt Ana. "Und ich glaube, wenn man in Kontakt tritt, dass man sehen kann, dass man keine Ängste haben muss."

Darüber hinaus wünscht sie sich, dass sich die Leute über ihre Social Media-Blase hinaus informieren. Damit sie auch andere Sichtweisen mitbekommen und nicht nur den Populismus, den ihrer Meinung nach fast alle Parteien betreiben. Vor der Wahl solle man sich auch mit dem Wahlprogramm der verschiedenen Parteien beschäftigen. "Die sind lang, aber die wurden immer von einer Basis gemacht", betont Ana. "Das sagt einfach sehr viel über eine nächste Politik, die kommen wird."

Emre wurde in Deutschland geboren

Emre (Name von der Redaktion geändert) wurde in Deutschland geboren. Seine Eltern sind Gastarbeiter aus der Türkei, die Ende der Siebziger nach Deutschland gekommen sind. Emre ist in Norddeutschland aufgewachsen. Als erstes Kind seiner Familie hat er Abitur gemacht und studiert. Danach kam sogar noch eine Promotion dazu. Emre arbeitet schon seit elf Jahren. Seine deutsche Staatsbürgerschaft hat er seit 2013.

Als Kind türkischer Gastarbeiter sei es üblich, sich in beiden Welten nie so ganz zu Hause zu fühlen, erzählt er. Das wäre vor allem in der Kindheit, Jugend und als junger Erwachsener ein Problem gewesen. Aber man könne lernen, damit klarzukommen. "Das Gefühl nicht 100 Prozent irgendwo dazuzugehören, kennen alle Menschen, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund", so Emre.

Debatten im aktuellen Wahlkampf wecken Ängste in Emre

Er sei in Deutschland mehr verwurzelt als woanders und fühle sich hier mehr zugehörig. Dennoch weckten die aktuellen Debatten Ängste in ihm. Und das, obwohl - zumindest momentan - nur über "unangepasste" oder "schlechte integrierte" Ausländer und Geflüchtete gesprochen werde und ihm bisher vermittelt werden soll, sich keine Sorgen machen zu müssen.

"Das ist das, womit die AfD versucht, Migranten oder Nachkommen von Migranten wie mich zu ködern, um eine geeinte Volksfront gegen die neuen Flüchtlinge zu bilden", sagt Emre. "Aber ich bin mir sehr sicher, dass das alles nur ein Feigenblatt ist und, dass nach und nach Tabus gebrochen werden." Er hat Angst davor, dass es am Ende auch ihn treffen kann.

Emre: Der extreme Rand wird immer größer

Bisher käme das, seiner Meinung nach, nicht von der gesamten Gesellschaft, sondern nur von einem extremen Rand. Der werde aber leider immer größer. "Das, was mir Angst macht, ist, wohin der Wind weht. Und der weht gerade eben in Richtung der extremen Rechten."

Seine Eltern besitzen noch eine Wohnung und ein Haus in der Türkei. Für ihn war das immer weit weg - das Heimatland seiner Eltern, mit dem er nichts tun habe. Seit der letzten Bundestagswahl schleichen sich Gedanken ein, dass es schon ganz gut sei, die beiden Immobilien in der Hinterhand zu haben: "Falls irgendwann hier wirklich mal die Kacke am Dampfen wäre."

Wie viele Menschen wurden 2024 Landkreis Karlsruhe eingebürgert? Im Landkreis Karlsruhe sind nach Angaben des Landratsamtes 786 Menschen eingebürgert worden. Einbürgerungsanträge habe es insgesamt 2.200 gegeben. Im Jahr 2020 seien es nur rund 600 gewesen. Der große Anstieg kommt laut dem Landratsamt durch die allgemeine Migrationsentwicklung und die Bundesreform. Das bisherige Personal habe sich um noch mehr Fälle kümmern müssen, was die Bearbeitungsdauer verlängert habe. Besonders zeitaufwendig sei es in dem Verfahren vor allem ausländischen Urkunden und Pässen im Rahmen der Identitätsklärung sowie eventuell vorliegenden Ausnahmetatbestände zu prüfen. Einbürgerungsanträge können entweder persönlich bei der Wohnortgemeinde oder oder in digitaler Form über das Serviceportal Baden-Württemberg abgegeben werden.

Emre: Solidarität mit Migranten ausdrücken

Von den politischen Parteien wünscht sich Emre, dass sie klarer kommunizieren, welche Gesellschaft sie haben wollen. Am Ende müsse das Ziel stehen, dass wir als moderne Gesellschaft - egal ob seit Jahrhunderten hier lebend oder erst seit ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren - alle gemeinsam gut auskommen und ein schönes freiheitliches Leben führen.

Menschen ohne Migrationshintergrund rät er, Migrantinnen und Migranten persönlich ihre Solidarität auszudrücken und auf Demonstrationen zu gehen. Wenn Dinge schlecht laufen, sollten sie offen und ehrlich angesprochen werden, aber immer mit dem Ziel, eine gemeinsame Lösung zu finden.