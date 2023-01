per Mail teilen

In der Nacht zum Freitag haben Einbrecher im Pforzheimer Schmuckmuseum mehrere Schmuckstücke gestohlen, allerdings nur von geringem Wert. Nach Angaben der Stadt flüchteten die Täter, als Alarm ausgelöst wurde.

Schmuckstücke von geringem Wert haben Einbrecher am späten Donnerstagabend im Schmuckmuseum Pforzheim gestohlen. Kurz nach 22 Uhr kletterten die Täter über die Umzäunung des Museums und drangen über die Hintertür in das Schmuckmuseum ein, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und stahlen dann im Untergeschoss aus einer Vitrine Schmuckstücke aus der Sammlung zur Geschichte der Pforzheimer Schmuckindustrie.

Gestohlener Schmuck hat nur geringen Wert

Die wenigen gestohlenen Stücke hätten aber nur geringen Wert, sagte die Leiterin des Schmuckmuseums Cornelie Holzach dem SWR. Offenbar hätten sich die Täter nicht mit Schmuck ausgekannt.

Nach Angaben der Stadt wurden die Täter dann durch den Alarm gestört. Sie waren verschwunden, als die Polizei eintraf. Der Einbruchsschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Pforzheimer Polizei bittet um Zeugenhinweise.