Blitzeinschlag löst Großbrand in Weingarten aus

In Weingarten im Landkreis Karlsruhe steht ein Lagerhallenkomplex in Flammen. Ausgelöst wurde der Brand laut Polizei wohl durch einen Blitzeinschlag.

Etwa gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert. Auf dem Gelände einer ehemaligen Schreinerei in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) schlugen aus einer Lagerhalle Flammen meterhoch in den Nachthimmel. Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus dem nördlichen Landkreis Karlsruhe ist seitdem im Einsatz.

Schwierige Löscharbeiten in Weingarten

Mehr als 100 Einsatzkräfte versuchen, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebiet zu verhindern. Mehrere benachbarte Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt. . Die Brandursache sei nach ersten Ermittlungen ein Blitzeinschlag. Verletzt wurde den Angaben zufolge bisher niemand.

Autowerkstatt mit Fahrzeugen in Brand

In den Hallen ist unter anderem eine Autowerkstatt untergebracht. Zudem gibt es auf dem Gelände Abstellflächen für Wohnwagen. Unter anderem brennende Gasflaschen und Fahrzeuge hatten das Feuer weiter angefacht. Laut Polizei wird der Einsatz voraussichtlich noch den ganzen Tag über andauern.

Unwetter spült Schlamm auf A8 bei Pforzheim

Auch in anderen Teilen der Region sorgte das Unwetter in der vergangenen Nacht für Schäden und Einschränkungen. Auf der A8 bei Pforzheim wurde Schlamm auf die Fahrbahn gespült. Auf der Höhe von Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) waren in Fahrtrichtung Stuttgart deshalb eine Spur sowie die Autobahnauffahrt mehrere Stunden gesperrt.

Einige Keller unter Wasser

Auf der A5 bei Baden-Baden geriet ein 60-jähriger Autofahrer wegen Aquaplaning ins Schleudern. Er prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke, drehte sich und kam in umgekehrter Fahrtrichtung auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Der Mann blieb laut Polizei unverletzt. Im nördlichen Landkreis Karlsruhe standen zudem zwischen Stutensee und Kraichtal mehrere Unterführungen und Keller unter Wasser.