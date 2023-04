Die Nutria, oder auch Biberratte genannt, wird in vielen Städten als Plage angesehen und gejagt. Aber kann man die Nagetiere auch essen? Rastatter Jäger verraten ihr Rezept.

Nutrias sind Nagetiere, die sich sehr schnell vermehren. Im Raum Rastatt werden sie deswegen schon als Plage angesehen und deswegen gejagt. Die Jäger Teresa Bistritz, Šahim Fočić und Thomas Bippes haben schon zahlreiche Nutrias erlegt und nicht nur das, sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie essen die Beute auch, die bis zu 65 Zentimeter groß und bis zu 10 Kilogramm schwer werden kann.

Eine Mischung aus Ratte und Biber als Delikatesse?

Mit ihren langen Nagezähnen, dem oft nassen Fell und ihrem rattenartigem Schwanz sehen Nutrias aus wie eine Mischung aus Biber und Ratte. Daher auch der Name Biberratte, auch wenn die Nagetiere rein biologisch weder etwas mit Bibern noch mit Ratten zu tun haben.

Ursprünglich kommen die Tiere aus Südamerika, wo sie lange bejagt und gegessen wurden. In Deutschland wurden sie seit den 1920-er Jahren als Pelzlieferanten gezüchtet und ausgewildert. Mittlerweile gibt es an etlichen Stellen eher zu viele Nutrias und dazu wenige Fressfeinde, außer dem seltenen Uhu und auch noch eher selten, uns, dem Menschen.

Die befreundeten Jäger Teresa Bistritz, Šahim Fočić und Thomas Bippes sind regelmäßig auf Nutria-Jagd. Sie wissen: Auf der Suche nach Futter gehen die Tiere auch in Wohngebiete und Gärten und breiten sich dort aus.

"Das sind super saubere Tiere. Deswegen kann man die auch bedenkenlos essen.“

Mit einem gezielten Schuss getötet, nehmen die Jäger die Nagetiere mit nach Hause und bereiten sie dann zu. Am liebsten geschmort im Ofen und mit Reis. Es gebe aber auch viele andere Varianten, erzählen sie. Nutriafleisch schmeckt ähnlich wie Hähnchen oder Kaninchen. Noch dazu ist es gesund, weil es wenig Cholesterin enthält. Šahim Fočić rät aber: "Am besten selber probieren!"

Ein Nutria nahe einer Wasserstelle beim Fressen dpa Bildfunk Picture Alliance

"Ob gegrillt, ob geschmort, es schmeckt wirklich hervorragend.“

Die Population der Riesennager aus Südamerika hat in den letzten Jahren in Deutschland stark zugenommen. Zahlen des deutschen Jagdverbandes DJV von Ende 2022 verdeutlichen die Entwicklung. Der DJV berichtet von 2015 bis 2021 habe sich der Anteil der Jagdreviere in Deutschland mit Vorkommen mehr als verdoppelt – von 20 auf 44 Prozent. Besonders weit verbreitet sei laut DJV, die Nutria inzwischen in Nordrhein-Westfalen. Zahlen aus Baden-Württemberg lägen nicht vor.