per Mail teilen

In Baden-Baden wird gerade das weltbekannte Brenners Park-Hotel & Spa von Grund auf saniert. Trotz riesiger Baustelle hat das Hotel noch geöffnet.

Im Oktober 2023 wurde es ernst: Die Hotel-Hauskatze Kléopatre zieht vorübergehend aus und das Grandhotel wird in ein riesiges Gerüst gehüllt. Mittlerweile sind die Bauarbeiten an dem über 150 Jahre alten Baden-Badener Hotel in vollem Gange.

SWR-Reporter Teo Jägersberg hat sich auf der Baustelle umgesehen:

Brenners Hotel hat trotz Bauarbeiten noch geöffnet

Auf der einen Seite Kräne, Absperrungen, Container, Schutt und Asche, auf der anderen gediegen im Traditionshotel residieren? Das gehe anscheinend immer noch, erzählt Hoteldirektor Henning Matthiesen. Im Nebengebäude bekomme man vom Baulärm nichts mit. 22 Zimmer stehen den Gästen hier auch während der Rundumerneuerung des Hauptgebäudes zur Verfügung.

Geht Tradition mit Moderne?

Erst vor zwei Jahren feierte das geschichtsträchtige Park-Hotel seinen 150. Geburtstag. Das Brenners hat Tradition, auch über Baden-Baden hinaus. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Trotzdem wird jetzt so gut wie alles neu gemacht, berichtet der Hoteldirektor: Fassade, Fenster, Balkone und die gesamte Technik. Einige Dekorationen, Antiquitäten und beispielsweise die alte Treppe sollen auch im neuen Hotel ihren Platz finden und so dafür sorgen, dass die "Brenners-DNA" erhalten bleibt.

Vom Direktor-Job zum Baustelle managen: Der Geschäftsführende Direktor Henning Matthiesen ist mittendrin. SWR

Es ist wie eine OP am offenen Herzen.

Das historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert soll fit für die Zukunft gemacht werden und wird mit einer neuen Dämmung und einem Klimasystem ausgestattet. Matthiesen betont, dass das Hotel trotz aller Neuerungen seinen Wiedererkennungswert für die Gäste behalten werde. "Wir haben für 79 Zimmer 27 unterschiedliche Design-Konzepte", erzählt der Direktor.

Baustelle bis zum Jahresende

Gerade wurden im gesamten Hotel die Fenster ausgetauscht: Sie sind jetzt dreifach verglast. Die Kosten für den aufwendigen Umbau möchte der Hoteldirektor allerdings nicht preisgeben. Die ursprünglich geplante Wiedereröffnung im Sommer dieses Jahres sei nicht möglich, aber bis zum Jahresende sollen die Bauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen werden.