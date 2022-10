Luxushotel Brenners Park in Baden-Baden feiert 150. Geburtstag

per Mail teilen

Sein Ruhm strahlt weit über Baden-Baden hinaus. Das Brenners Park-Hotel

in der Lichtentaler Allee feiert seinen 150. Geburtstag. Die Schönen und Reichen geben sich hier die Klinke in die Hand.

Das Brenners liegt im Herzen von Baden-Baden. Seit über 70 Jahren ist das Gebäude im Besitz der Industriellen-Familie Oetker. 1872 wurde das Hotel vom Pforzheimer Kleiderfabrikant Anton Alois Brenner erworben. Seither trägt das heutige Fünf-Sterne-Haus den Namen Brenner in die Welt hinaus.

Fürst Romanov war einer der ersten Promis im Brenners

Einen regelrechten Aufschwung erlebte das Hotel um das Jahr 1900, als vor allem intellektuelle Russen Baden-Baden entdeckten. Fürst Romanov war einer von ihnen. Aber auch Bismarck und der spätere englische König Edward VII nächtigten im Brenners.

Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges diente das Brenners den französischen Besatzungstruppen als Zentrale der Streitkräfte in Baden. Als die Militärs sich dann zurückzogen, fand das Gebäude wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurück.

Mandela, Sinatra, Obama und Clinton nächtigten im Brenners

Ab den 1950er Jahren wurde das Brenners von zahllosen prominenten Persönlichkeiten besucht. Nelson Mandela, Paul Getty, Barack Obama, Bill Clinton, aber auch Frank Sinatra und viele Könige und Kaiser schliefen bei ihren Besuchen in Baden-Baden im Brenners. Filmschauspieler, Musiker, Künstler und Politiker – das Brenners war und ist immer die erste Adresse in der Kurstadt.

De Gaulle und Adenauer unterschrieben hier den Freundschaftsvertrag

Aber auch politisch wurde im Gebäude Geschichte geschrieben. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle reichten sich hier 1962 die Hand und handelten hier den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag aus.

Grenzenloser Luxus für große Geldbeutel

Heute hat das Brenners über 100 Zimmer und Suiten. Restaurants und Bars im Haus laden die Gäste zum Genießen ein. Es gibt Wellness- und Beauty-Angebote. Besonders betuchte Gäste können ganze Nebengebäude des Brenners für ihren Aufenthalt buchen. Der Luxus kennt keine Grenzen, wenn der Geldbeutel entsprechend groß ist.

Führungen für Neugierige

Zum 150. Jubiläum öffnet das Luxushotel seine Pforten. Am Freitag gibt es Führungen durch das Haus. Hoteldirektor Henning Matthiesen will das Hotel auch künftig an der Spitze der europäischen Luxushotellerie halten. Er betont aber auch, dass nicht nur Hotelgäste, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Baden im Hause willkommen sind.