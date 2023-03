Parkhotel Todtmoos: Käufer nach über 10 Jahren Leerstand gefunden

Ein privater Investor hat das historische Parkhotel im Ortszentrum von Todtmoos gekauft. Jetzt will er das Gebäude im Landkreis Waldshut sanieren. Das sind seine Pläne.

Das seit Jahren leerstehende Parkhotel von Todtmoos (Landkreis Waldshut) ist verkauft worden. Das sind gute Nachrichten für Todtmoos, so Bürgermeister Marcel Schneider. Das Parkhotel im Tourismus-Ort steht seit mehr als 10 Jahren leer und zerfällt immer weiter. Momentan ist das Gebäude am Rande des Kurparks noch mit einem Bauzaun gesichert.

Todtmoos: Aus Hotel soll Tagespflege werden

Nun hat ein privater Investor aus Neuenburg, der mit seiner Firma auf die Renovierung von Altbauten spezialisiert ist, das Hotel von der Gemeinde gekauft. 3,5 Millionen Euro will er in die Kernsanierung investieren. Bis 2025 soll im Erdgeschoss eine Tagespflege entstehen. In den Obergeschossen sollen 16 Wohneinheiten eingerichtet werden. Auch sie seien vor allem auf den Bedarf von Senioren ausgerichtet, so die Investoren.