Basketball-Profis unterrichten an Grundschule in Baden-Baden

Mit einem Basketball-Turnier an einer Baden-Badener Grundschule sollen neue Talente entdeckt und Schulsport für Grundschulkinder attraktiver werden.

Die Kritik ist bekannt, es gibt zu wenig Sportunterricht in den Schulen. Die Kinder werden immer dicker und unbeweglicher. An der Citè Grundschule in Baden-Baden sollen Schüler animiert werden, sich zu bewegen. Dafür kamen am Donnerstag extra Profis des Vereins United Colors aus Baden-Baden, um ein Turnier mit den Kindern von vier Schulen zu veranstalten.

Mit einem Basketballturniert an einer Baden-Badener Grundschule sollen Kinder attraktiven Sportunterricht erleben. SWR

Echte Wettkampfstimmung an einer Grundschule

Gejubelt und angefeuert wird beim Grundschulturnier schon wie bei den Großen. Für die meisten Mädchen und Jungs in der Sporthalle der Grundschule Cité in Baden-Baden ist das eine echte Wettkampfpremiere.

"Es geht übrigens nicht immer nur ums Gewinnen, sondern auch um den Spass, den man mit den anderen hat", sagt die Drittklässlerin Delina. Für ihren Klassenkameraden Tino von der Grundschule Haueneberstein sieht es ähnlich aus.

"Man spielt dann halt zusammen, wenn man gewinnt, kann sich auch zusammen freuen."

Verein will Talente fördern

Vlado Popovic, ein aus der Slowakei stammender Profi ist Basketballtrainer bei den United Colors Baden-Baden. Er hat das Turnier mit seinem Vereinsteam organisiert. Und das nicht ganz uneigennützig, gibt der Trainer zu. Denn so sichtet er auch neue Talente für den Verein.

"Natürlich wollen wir Kinder zum Basketball bringen. Aber wir wollen auch die Schulen unterstützen, damit sie Kinder mit speziellem Basketballtraining fördern, das ist unser Ziel."

Für die Schule ist das Basketball-Training ein Gewinn

Annemarie Storz ist Sportlehrerin an der Grundschule Cité. Immerhin drei Stunden Sportunterricht pro Woche hätten ihre Kinder. Trotzdem sei dieses Basketballturnier und die Kooperation mit dem Verein und Trainer Vlado Popovic ein Gewinn, sagt die Lehrerin. Und sie fügt noch hinzu, sie habe im Vergleich zu Vlado nicht so viel Ahnung vom Basketball.