Alex Hofmann

Mit oder ohne Mikrofon

Am liebsten eigentlich mit. Radiomachen ist einfach toll – aber es gibt auch viel hinter den Mikro-Kulissen zu erledigen, deshalb sitze ich mittlerweile mehr am Schreibtisch

Neigschmeckt oder aus dem Ländle

Geboren im Murgtal (Gaggenau) aufgewachsen an Papis Tankstelle in Karlsruhe

Kaffee oder Tee

Kaffee, ganz früh, am besten schwarz ohne alles. Das Frühstück kann man ja am Nachmittag nachholen.

Buch oder CD

(Hör)Buch (ätsch)

Sprint oder Marathon

Gerne mal wieder Marathon. Die Knochen sind zwar älter und die Hüften breiter. Aber: je oller je doller, mal sehen

Berge oder Meer

Meine Frau will immer mit mir wandern gehen, dabei kanns doch am Meer so herrlich sein.

Vesper oder 5-Gänge-Menü

Ich koche gerne, von mir aus 5-Gänge. Ein selbstgebackenes Brot und ein bisschen Schinken etc. schlägt aber locker alle „Träume von aufgeschäumtem irgendwas an diesem oder Jenem mit ein bisschen davon“

Glas halbvoll oder halbleer?

Halbvoll. Lieber positiv als durstig