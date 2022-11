Abschiebung einer afghanischen Familie in Calw im letzten Moment verhindert

per Mail teilen

Die Abschiebung einer afghanischen Familie aus Calw ist im letzten Moment verhindert worden. Zahlreiche Menschen hatten gegen die Abschiebung protestiert, darunter auch SPD-Chefin Saskia Esken.

Ende Oktober schien die Lage für die afghanische Familie Jacobi verfahren und hoffnungslos. Sie sollte nach Kroatien abgeschoben werden. Das hatte ein Gericht bestätigt. In Kroatien wurden die Jacobis in der EU zum ersten Mal registriert.

Familie aus Afghanistan war drei Jahre auf der Flucht

Der Vater Hasrat Jacobi hatte in der afghanischen Hauptstadt Kabul als Dolmetscher für die Bundeswehr gearbeitet. Deshalb hatten die Taliban sein Leben bedroht. Die Familie floh auf eigene Faust nach Deutschland. Dreieinhalb Jahre lang war die Familie auf der Flucht. Anfang dieses Jahres kamen Hasrat Jacobi und seine Frau schließlich mit ihren vier Kindern in Calw an.

"Das ist für mich menschenverachtend, skandalös. Das Juristische ist das eine, die menschliche Seite ist das andere."

Protestaktionen gegen Abschiebung waren erfolgreich

Ihr Anwalt, Flüchtlingshelfer und der Sportverein des Sohnes haben mit Unterschriftensammlungen gegen die drohende Abschiebung mehrmals protestiert. Die Calwer Bundestagsabgeordnete und SPD-Chefin Saskia Esken hat sich darüber hinaus in der Bundesregierung für die Familie eingesetzt. Besonders empörend sei gewesen, dass es für die Behörden gar keine Rolle gespielt habe, dass Hasrat Jacobi für die Bundeswehr in Afghanistan sein Leben riskierte.

"Wir als Land sind ihm auch etwas schuldig. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die er geleistet hat."

Jetzt teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach mehreren abgelehnten Asylanträgen mit: Die Familie bekommt eine Duldung. Die Abschiebung ist damit vorerst ausgesetzt.