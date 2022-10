Abschiebestopp für Menschen in BW mit Bleibeperspektive

Chancen-Aufenthaltsrecht

Nach dem Kabinettsbeschluss sollen Ausländerinnen und Ausländer, die am 1. Januar 2022 mindestens fünf Jahre ununterbrochen in Deutschland gelebt haben, auf jeden Fall noch ein Jahr in Deutschland bleiben können, um die Voraussetzungen für ein ständiges Bleiberecht zu erfüllen. Unter anderem müssen sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten und Deutsch können. Straftäterinnen und Straftäter sind von der Regelung ausgeschlossen und sollen konsequenter abgeschoben werden. Wenn der Bundestag mehrheitlich dem Gesetzentwurf zustimmt, gilt er voraussichtlich ab Dezember.