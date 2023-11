Regenfälle in der Nacht sorgen wieder für steigende Wasserstände an den großen Flüssen Baden-Württembergs - Rhein, Donau und Neckar. Ernste Folgen hat das aber wohl nur am Rhein.

Nachdem es in weiten Teilen Baden-Württembergs in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder geregnet hat, steigen vielerorts die Pegel wieder an. Laut Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) sind aktuell im Rhein und in der Donau noch einzelne Hochwassermarken überschritten. Die Schifffahrt auf dem Rhein bleibt bis auf Weiteres gesperrt. An Pegeln mit Einzugsgebiet im südlichen Schwarzwald haben die in der Nacht gefallen Niederschläge zu Wasserstandsanstiegen im Bereich von zweijährlichen Hochwasserereignissen geführt, wie die HVZ mitteilt.

Aktuelle Wasserstände bei der HVZ Die Hochwasservorhersagezentrale aktualisiert die Messwerte alle 15 Minuten. Die genauen Pegelstände der Gewässer in Baden-Württemberg und ihre Entwicklung können auf der Internetseite der HVZ eingesehen werden.

Neckar wieder für Schiffe befahrbar

Auch am Neckar kommt es im Laufe des Tages zu erneuten Wasserstandsanstiegen. So war der Pegel im Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) zwischenzeitlich auf 2,93 Meter gefallen (Stand Sonntag, 5:30 Uhr), hat jedoch wieder einen Stand von 3,42 Meter erreicht (Stand Sonntag, 13:30 Uhr). "Nach aktuellen Vorhersagen werden jedoch keine kritischen Wasserstandmarken überschritten", teilte das HVZ mit. Am Freitag musste der Abschnitt phasenweise für die Schifffahrt gesperrt werden, nachdem die Marke von 3,80 Metern überschritten wurde.

Rhein bei Maxau noch über kritischer Schwelle

Im Oberrhein stagnieren die Wasserstände derzeit auf hohem Niveau. Am Rhein-Pegel Maxau ist die für die Schifffahrt kritische Marke von 7,50 Metern weiter überschritten - mit der Folge, dass auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe die Schiffe nicht mehr weiterfahren können. Nach Angaben des Wasser- und Schiffahrtsamtes am Oberrhein wird die Schifffahrt dort höchstwahrscheinlich noch bis Dienstag gesperrt bleiben. Am Sonntag wurde noch ein Wasserstand von 7,71 Metern erreicht (Stand 14:15 Uhr).

Weil im Schwarzwald erneut Regen erwartet wird, rechnen die Hochwasserexpertinnen und -experten für Montag mit einem erneuten, leichten Anstieg der Pegelstände - nach Einschätzung der Experten der HVZ werde der bisherige Höchststand von 8,05 Metern jedoch nicht überschritten.

Donau überflutet Sportplatz

Für die baden-württembergische Donau wurde für den Pegel Ehingen-Berg (Alb-Donau-Kreis) am Freitagmorgen bereits der Scheitelwert im Bereich eines zweijährlichen Hochwasserereignisses erreicht. Die Wasserstände stagnieren hier oder steigen gebietsweise wieder in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers von 2,44 Metern an. Auch aktuell überschreitet der Pegelstand mit 2,49 Metern (Stand Sonntag, 13:30 Uhr) diese Marke.

Dreisam in Freiburg steigt: Rad- und Fußwege gesperrt

In Freiburg ist die Dreisam im Stadtteil Ebnet wieder unter die Hochwassermarke von 1,50 Metern gesunken - sie liegt bei 1,26 Metern (Stand Sonntag, 10:30 Uhr). Allerdings könnte laut HVZ wegen der anhaltenden Regenfälle der Wasserstand der Dreisam im Verlauf der Woche wieder steigen.

Auch der Wasserstand der Schwarzwaldflüsse Murg bei Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) war in der Nacht wieder gestiegen: von 71,3 Zentimetern am Samstagabend, 22 Uhr, auf 1,51 Meter am Sonntagmorgen um 6 Uhr. Die Kinzig bei Schenkenzell (Kreis Rottweil) stieg von 80,2 Zentimetern am Samstagabend (22 Uhr) auf mehr als 1,10 Meter am Sonntagmorgen (6 Uhr). Die Wasserstände beider Flüsse sanken im Laufe des Tages. Die Kinzig führt derzeit bei Schenkenzell 94 Zentimeter Wasser, die Murg bei Baiersbronn 1,01 Meter (Stand: Sonntag, 13:30 Uhr).