Offiziell neuer Hitzerekord in Baden-Württemberg - Feuerwehr wegen Flächenbränden im Dauereinsatz

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet einen neuen Hitzerekord für BW: In Bad Mergentheim wurden heute 40,3 Grad gemessen. Allerdings gilt die dortige Wetterstation als exponiert.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwoch die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Baden-Württemberg gemessen worden. 40,3 Grad wurden dort um 15.30 Uhr erreicht, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Damit wurde der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40,2 Grad in Freiburg im August 2003 eingestellt. In Deutschland wurde demnach zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen - zuletzt war dies 2019 der Fall.

ARD-Wetterzentrale: Wetterstation in Bad Mergentheim exponiert

Die Wetterexperten der ARD weisen allerdings darauf hin, dass die Werte der Wetterstation in Bad Mergentheim immer um ein bis zwei Grad von den umliegenden Stationen abweichen, weil sie einen exponierten Standort habe. Deshalb hat die ARD-Wetterzentrale 39,4 Grad in Wertheim als Höchstwert für Baden-Württemberg angegeben.

Am bislang heißesten Tag des Jahres sind laut vorläufigen Daten in insgesamt sechs Bundesländern neue Hitzerekorde aufgestellt worden. Neben Baden-Württemberg war es in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nach Angaben des DWD am Mittwoch so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Temperaturen stiegen demnach an mehreren Orten über 40 Grad.

Flächenbrände halten Feuerwehren in Atem

Mit den Rekordtemperaturen steigt in Baden-Württemberg auch die Gefahr durch Brände von Wäldern und Feldern. In der Region Heilbronn-Franken mussten schon einige kleinere Flächenbrände gelöscht werden. Auch Im Kreis Karlsruhe gab es bereits mehrere Brände, bei denen die Flammen reichlich Nahrung in den ausgetrockneten Wäldern und Wiesen fanden. Dramatisch entwickelte sich ein Brand im Naturschutzgebiet Wilhelmsäcker, der gefährlich nahe an ein Neubaugebiet bei Stutensee-Spöck herankam.

Wie groß die Gefahr von Bränden auch in Innenstädten ist, zeigt das Beispiel Stuttgart. Dort hatte am Dienstag an der B14 am Charlottenplatz eine Grünfläche gebrannt. Die Feuerwehr gehe von einer akuten Waldbrand-Gefahr aus, etwa auf Grün-, aber auch auf kleinen Waldflächen, die es an den Stuttgarter Hängen häufig gibt.

Strobl warnt eindringlich vor Waldbrandgefahr

Wegen der anhaltenden Trockenheit hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor der Gefahr von Waldbränden gewarnt. "Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass in Wald und Flur schon der kleinste Funke zu einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen kann", sagte Strobl in Stuttgart.

Wer draußen unterwegs ist, sollte laut Strobl aufmerksam auf Rauchentwicklungen achten und gegebenenfalls gleich die Feuerwehr über 112 verständigen.

Lokale Unwetter bringen Niederschlag

Am Mittwoch hatte es in weiten Teilen Baden-Württembergs nach langer Zeit auch erstmals wieder geregnet. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Unwettern mit Starkregen ab dem Nachmittag. Rund um Stuttgart, Tübingen, Heilbronn und Konstanz entluden sich Gewitter. Über etwaige Schäden ist bislang nichts bekannt.