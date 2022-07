Heftige Gewitter mit Starkregen sind am Mittwochabend über Baden-Württemberg gezogen. Die Stürme zerstörten Gebäude, es kam zu Bränden durch Blitzeinschläge. Ein Mann starb bei einem Unfall.

Nach großer Hitze folgten Unwetter: An mehreren Orten in Baden-Württemberg entluden sich am Mittwochabend Gewitter. Weil Gebäude zu Schaden kamen und Bäume umstürzten, waren Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz.

Mann stirbt durch einen Unfall nach Aquaplaning auf der A6

Auf der A6 bei Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) kam ein 58-jähriger Autofahrer am Mittwochabend durch Aquaplaning von der Fahrbahn ab. Laut Polizei wollte der Fahrer anschließend mit einer Warnweste ein Warndreieck aufstellen. Dabei wurde er den Angaben zufolge von einem nachkommenden Auto erfasst.

Einsatzkräfte eines zufällig nachfolgenden Rettungswagens begannen sofort mit der Wiederbelebung des 58-Jährigen, konnten ihn aber nicht mehr retten. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die A6 blieb in Fahrtrichtung Nürnberg bis kurz nach Mitternacht gesperrt.

Scheunenbrand im Main-Tauber-Kreis - Kälber verendet

In Creglingen-Münster (Main-Tauber-Kreis) sind am Donnerstagmorgen eine Scheune und ein Haus abgebrannt, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR Studio Heilbronn. Sechs Kälber, die in der Scheune untergebracht waren, sind verendet, hieß es weiter. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Bisher seien keine genauen Untersuchungen möglich.

Die Scheune und das angrenzende Wohnhaus sind vollkommen abgebrannt und müssen wegen Einsturzgefahr abgerissen werden. Auch zum Sachschaden könne die Polizei bisher nichts sagen. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, da wahrscheinlich weiter gelöscht werden muss.

Weiter berichtete die Polizei von vielen Bäumen, die wegen des Unwetters über der Region auf Straßen gestürzt sind, unter anderem bei Möckmühl-Züttlingen und Siegelsbach (beide im Kreis Heilbronn) sowie bei Satteldorf, Wolpertshausen und Gaildorf (alle im Kreis Schwäbisch Hall). Bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) brannte ein kleines Waldstück. Dort habe ein Blitz eingeschlagen, so ein Polizeisprecher.

Gewitter verursacht Stromausfall in Boxberg

In Teilen von Boxberg (Main-Tauber-Kreis) fiel am Mittwochabend aufgrund des Gewitters die Stromversorgung aus. Betroffen waren laut Polizei 34 Häuser. Die Stadtwerke Heidelberg behoben den Schaden, in der Nacht kam es jedoch erneut zu einer Störung. Sieben Haushalte waren am Donnerstagmorgen noch nicht wieder am Netz. Die genaue Ursache für die Störung war unklar.

Wohnhaus in Argenbühl brennt ab

Am Mittwochabend schlug gegen 20 Uhr in Argenbühl (Kreis Ravensburg) ein Blitz in ein Wohnhaus ein, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf stand das Gebäude samt angebautem Stall in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit rund 105 Kräften aus, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Anwesen niederbrannte. Die Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich in ein Gebäude in der Nachbarschaft gerettet. Der Schaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Gebäude in Steinheim an der Murr evakuiert

In Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) deckten Windböen am späten Mittwochabend das Dach einer Scheune ab. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus und evakuierten angrenzende Gebäude. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

In Bönnigheim (ebenfalls Kreis Ludwigsburg) erlitten zwei Personen ein Knalltrauma, weil der Blitz in der Nähe einschlug. In Göppingen schlug ein Blitz in einen Schafstall ein. Die Tiere konnten gerettet werden.

Vollgelaufene Keller in Sigmaringen

Zu mehr als 25 Einsätzen rückte die Feuerwehr in Sigmaringen aus. Ein heftiger Sturm hat ein etwa drei Meter großes Kreuz von der Kirchturmkuppel eines Klosters gerissen. Das Kreuz hat sich am Dach verfangen und drohte abzustürzen. Feuerwehrkräfte mussten den Bereich vorerst absperren. Am Donnerstag soll der Schaden bei Tageslicht behoben werden. Starkregen ließ außerdem Keller volllaufen. Zudem musste die Feuerwehr mehrere umgestürzte Bäume aus dem Weg räumen.

Auch im Kreis Göppingen richteten die Unwetter Schäden an. In Bad Boll beseitigte die Feuerwehr einen umgestürzten Baum, in Uhingen räumte sie Äste von den Straßen. In Bad Überkingen schlug der Blitz in einen Schafstall ein und setzte ihn in Flammen. Die Feuerwehr rettete die Schafe und löschte den Brand.

Bahnbetrieb bei Böbingen zeitweise eingestellt

Im Ostalbkreis war die Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Essingen vorübergehend gesperrt. Zeugen hatten gemeldet, ein umgestürzter Baum habe bei Böbingen Kontakt zur Oberleitung und verursache Funken. Die Bahnbetrieb wurde vorsorglich eingestellt. Ein Servicemitarbeiter der Bahn konnte den Schaden beheben. Der Sturm hatte einen großen Ast heruntergerissen. Die Störung dauerte von 20 bis etwa 23:30 Uhr.

Gewitter treffen auch Südbaden



In Offenburg und Schutterwald (Ortenaukreis) schlugen Blitze in mehrere in Bäume ein, die teils auf die Straßen stürzten und von der Feuerwehr beseitigt wurden. Größere Schäden blieben jedoch aus, teilte die Polizei in Offenburg am Donnerstagmorgen mit.

Wetter beruhigt sich am Donnerstag

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter schnell wegen eines neuen Hochs. Sonne und Wolken wechseln sich ab, anfangs ist es manchen Regionen noch stärker bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Es weht schwacher bis mäßiger Wind, am Vormittag vorübergehend leicht böig auffrischender Wind aus Südwest bis West. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad rund um die Höhen des Nordschwarzwaldes und bis 31 Grad am Kaiserstuhl. Am Freitag scheint die Sonne bei bis zu 34 Grad. In der Nacht zum Samstag soll es einige Schauer und Gewitter geben.

So richtig raus aus der Hitze ist Baden-Württemberg nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht. Schon am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche könne es wieder heißer werden. Im Süden und Südwesten seien in der Spitze Werte von über 35 Grad Celsius möglich.