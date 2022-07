Waldbrände in BW: Gefahr laut Landesregierung weiter hoch

Während in Frankreich große Waldbrände wüten, kam Baden-Württemberg bisher relativ glimpflich davon. Doch Meldungen über Brände häufen sich. Innenminister Strobl warnt.

In Wald und Flur könne "schon der kleinste Funke zu einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Wer unterwegs sei und dabei Rauch sehe, solle gegebenenfalls gleich die Feuerwehr alarmieren, riet er. Unterdessen brannten am Mittwoch in den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt mehrere Hektar Land, wobei das Feuer teilweise in die Nähe von Wohngebieten gelangte.

Region Stuttgart: Feuerwehr löscht kleinere Brände

Im Kreis Ludwigsburg konnte die Feuerwehr am Mittwoch verhindern, dass sich ein Brand auf einer Lichtung in einem Wald ausbreitete. Im Bereich Warmbronn löschte sie eine Fläche von etwa 30 auf 50 Metern, wo trockene Gräser und Holz in Brand geraten waren. Dafür waren neben 40 Einsatzkräften auch ein Polizeihubschrauber sowie Feuerwehr-Drohnen im Einsatz. In Stuttgart sprechen die Behörden von einer akuten Waldbrand-Gefahr im Stadtgebiet.

Grillen in vielen Wäldern jetzt verboten

Am Montag musste die Feuerwehr im Schwarzwald zu einem Brand auf dem Kandel ausrücken, der höchsten Erhebung im Mittleren Schwarzwald. Die oft bergigen Gegenden in der Region zwischen Südbaden und südlicher Pfalz stellt Feuerwehren bei Bränden oft vor größere Herausforderungen. In vielen badischen Landkreisen gelten außerdem mittlerweile Grillverbote für Wälder.

Waldbrände wüten in Südeuropa

In Frankreich haben die Flammen nach Angaben des zuständigen Landwirtschaftsministers Marc Fesneau dagegen schon mehr als 23.000 Hektar verwüstet. Auch in anderen Ländern in Südeuropa hat die extreme Hitze zu massiven Bränden geführt. In Griechenland und Italien beispielsweise mussten am Mittwoch hunderte Menschen vor den Flammen fliehen.