Rekord-Auktion: Reinhold Würth wohl Käufer von Gemälde

Der Künzelsauer Unternehmer Reinhold Würth hat Anfang Dezember für 20 Millionen Euro ein Gemälde von Max Beckmann ersteigert.

Es war ein deutscher Rekordpreis bei einer Kunstauktion: Das Gemälde "Selbstbildnis gelb-rosa" von Max Beckmann hat Anfang Dezember in Berlin für 20 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Zunächst war unbekannt, wer der neue Eigentümer ist. Jetzt hat sich der 87-jährige Künzelsauer (Hohenlohekreis) Unternehmer und Kunstsammler Reinhold Würth in einem Interview mit dem Handelsblatt als Käufer offenbart.

Das "Selbstbildnis gelb-rosa" von Max Beckmann hat Anfang Dezember in Berlin für 20 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa; Britta Pedersen

Gemälde soll ausgestellt werden

Würth will das Gemälde in einem seiner Museen ausstellen, wo es sich jeder kostenlos anschauen könne. Der Milliardär hat eine der bedeutendsten Kunstsammlungen in Europa mit mittlerweile fast 20.000 Werken.

Der Künstler hatte das jetzt Bild 1943 im niederländischen Exil gemalt. Dorthin war er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland geflohen war. Später kam "Selbstbildnis gelb-rosa" in eine Schweizer Sammlung.