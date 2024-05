Künzelsauer Würth-Gruppe blickt voraus

per Mail teilen

Am Dienstag blickt die Würth-Gruppe auf das Geschäft im zweiten Halbjahr 2024. Welche Rolle spielt dabei die Wahlempfehlung von Reinhold Würth?

Die Würth-Gruppe lädt am Dienstag zur Bilanz-Pressekonferenz. Der Konzern will dabei auch auf die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr eingehen. Schon im Januar hatte Würth bekannt gegeben, dass der Umsatz des Künzelsauer (Hohenlohekreis) Weltkonzerns im vergangenen Jahr auf den Rekordwert von mehr als 20 Milliarden Euro gestiegen ist.

Hohe Energiekosten trüben Ergebnis

Im Januar hatte ein Sprecher des Konzerns dem SWR gesagt, dass 2023 trotz der Rekordzahlen die Wachstumsziele nicht erreicht wurden. Als Gründe nannte Würth das angespannte politische und wirtschaftliche Umfeld sowie die hohen Energie- und Materialkosten. Ob diese Punkte auch 2024 das Konzernergebnis beeinflussen, wird das Unternehmen weiter beobachten. Eine politische Äußerung des Eigentümers im März habe sich auf die Unternehmenszahlen ausgewirkt.

Brief zur AfD wirkt sich auf Geschäft aus

Anfang Mai hatte der Unternehmer Reinhold Würth dem Handelsblatt gesagt, dass sein Konzern in diesem März einen Millionenumsatz verloren habe. Ursache sei seine Empfehlung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, bei den kommenden Wahlen nicht die AfD zu wählen. Darauf hätten einige Geschäftspartner und Kunden angekündigt, nicht mehr bei Würth zu kaufen, so der Unternehmer. Durch Sympathie seien aber auch deutlich mehr Aufträge hinzugekommen, sagte er.

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 87.000 Beschäftigte.