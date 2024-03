Wochenrückblick: Frische Ostereier, jüngster Bürgermeister und bunte Trikots

Ostereier schon gefärbt? Vielleicht mit einem pink-lila Farbverlauf, so wie beim neuen Auswärtstrikot des DFB? Jedenfalls ist die Nachfrage riesig - bei den Eiern und dem Trikot.

Hi, ich bin Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn, und wir blicken gemeinsam auf die bewegendsten Themen der Woche aus Heilbronn-Franken zurück. Ostern steht an und die Nachfrage nach Ostereiern ist besonders riesig. Rund ums Ei ging es auch bei einem Event im Hohenlohekreis, bei dem ich dabei sein durfte. Besichtigt habe ich eine Hühnerfarm in Braunsbach (Hohenlohekreis), um zu sehen, wo die Eier herkommen. Und danach wurde aus ihnen auch gleich noch etwas Leckeres kredenzt! Vom Ei geht es zur ersten EM-Euphorie: Der Hype um das neue Auswärtstrikot des DFB ist real und in Heilbronn-Franken ist seit dieser Woche der (noch) jüngste Bürgermeister Deutschlands im Amt.

Die Themen der Woche im Überblick:

Dieses Wochenende steht Ostern vor der Tür! Habt ihr eure Eier schon gefärbt? Die Nachfrage nach Eiern ist riesig, doch sie könnten knapp werden. Der Eierverbrauch pro Kopf ist vergangenes Jahr in Deutschland um sechs Eier pro Kopf gestiegen. Gleichzeitig ist aber die heimische Produktion leicht rückläufig, sagt der Vorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbandes Baden-Württemberg, Georg Heitlinger aus Eppingen-Rohrbach (Kreis Heilbronn). Er kann mit seiner Eierproduktion den Bedarf kurz vor Ostern kaum decken:

Was war eigentlich zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das habe ich mir einmal genauer angeschaut und habe mich zu einem Event rund ums Ei auf eine Hühnerfarm ins Dörfchen Jungholzhausen begeben, das zu Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) gehört. Auf dem Biohof der Familie Däuber leben rund 5.000 Legehennen, die täglich tausende Eier produzieren. Diese werden dann mit einer Eiersortiermaschine automatisch nach Gewicht und Größe sortiert. Die Hühner bekommen viel Auslauf und bestes Biofutter wie Körnermischungen, Hanf und Mohn.

Mit den Eiern im Gepäck ging es dann zum Kochkurs in der Lebensmittelschule in Kupferzell (Hohenlohekreis). Dort wurden mit den Eiern dann zwei leckere Gerichte gekocht. Angeleitet wurden die Teilnehmenden vom Bio-Spitzenkoch Jürgen Andruschkewitsch. Was dabei heraus kam, könnt ihr euch hier anschauen:

Spitzenkoch Jürgen Andruschkewitsch ist Fan von Bio-Eiern:

Bio-Eier sind einfach von der Konsistenz her und auch vom Verarbeiten her angenehmer. Geschmacklich schmecken sie auch anders, also ich esse Bio-Eier auch roh.

Ah ja! Bleiben wir nun im Hohenlohischen:

Der 25-jährige Sören Döffinger trat diese Woche sein Amt als Bürgermeister von Mulfingen (Hohenlohekreis) an. Pressestelle privat

Mulfingen (Hohenlohekreis) hat einen neuen Bürgermeister. Was das Besondere an dieser Nachricht ist? Sören Döffinger (CDU) ist mit 25 Jahren Deutschlands aktuell jüngster hauptamtlicher Bürgermeister - noch! Denn in etwas mehr als einem Monat wird er von Moritz Baumann (parteilos) in Kürnach (Kreis Karlsruhe) abgelöst. Das Alter soll aber nicht im Fokus stehen: Sören Döffinger macht sich über den Fakt, dass er der jüngste Bürgermeister Deutschlands ist, keine Gedanken. Seit 2014 ist er bei der CDU und seit vergangenem Jahr stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union Baden-Württemberg. Auch sein Vater Joachim Döffinger (CDU) ist Bürgermeister - und das im benachbarten Assamstadt (Main-Tauber-Kreis).

Auf Instagram gab es überwiegend positive Kommentare zum jüngsten Bürgermeister Deutschlands:

Er ist jüngster Bürgermeister Deutschlands (noch)

Viele Nutzerinnen und Nutzer freuen sich darüber, dass zur Abwechslung mal ein junger Mensch Stadtoberhaupt wird und das auch noch in einem Ort in einer ländlich geprägten Region. Einige wünschen sich, dass sich mehr junge Menschen in der Kommunalpolitik engagieren, da sie auch an morgen denken würden, weil sie es selbst noch erleben.

Nach dem Sieg gegen Frankreich am vergangenen Samstag hat die Deutsche Fußballnationalmannschaft am Dienstag auch gegen die Niederlande gewonnen. Beste Voraussetzung für die langsam aufkommende EM-Stimmung im Land! Am Dienstag trat die Nationalmannschaft auch zum ersten Mal im neuen pink-lila Auswärtstrikot auf - vielleicht bringt auch das neue Trikot neue Farbe in die Spielweise der Deutschen. Trotz der hitzigen Diskussion über den neuen Dress, scheint die Farbe vielen Menschen gut zu gefallen, denn es geht weg wie warme Semmeln. Das berichtet zumindest der Sporthändlerverbund INTERSPORT mit Hauptsitz in Heilbronn:

Das farbenfrohe Auswärtstrikot habe einen Rekord aufgestellt und den besten Verkaufsstart aller bisher aufgelegten Auswärtsshirts des DFB hingelegt, so adidas-Sprecher Oliver Brüggen. Wusstet ihr eigentlich, dass Rosa früher eine Farbe für Jungs war?

Darum war Rosa die Farbe für Jungs

Viel Diskussion gab es auch über die Nachricht, dass der DFB nach 70 Jahren ab 2027 nicht mehr von adidas ausgestattet wird, sondern vom Konkurrenten Nike aus den USA. Sogar einige Politikerinnen und Politiker gaben dazu ihre Meinungen ab.

Jetzt würde ich gerne von dir wissen:

Vergangene Woche hat euch mein Kollege Luca Bauer gefragt, ob Wirtschaftsunternehmen ihren Beschäftigten Empfehlungen für die Wahlentscheidung geben sollten. Anlass war der Brief des Künzelsauers Unternehmers Reinhold Würth an seine über 25.000 Mitarbeitenden in Deutschland mit einem Appell, nicht die AfD zu wählen. Rund 61 Prozent der Leserinnen und Leser finden es gut, dass Herr Würth seine Zurückhaltung in politischen Dingen ad acta gelegt hat. Ungefähr ein Drittel (32,9 Prozent) findet, dass so etwas ein absolutes Unding ist. Nur rund 6 Prozent ist das egal, sie interessiert die Meinung eines Unternehmers nicht. Wie immer ist die Umfrage nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild unserer Leserinnen und Leser.

Das war diese Woche sonst noch los:

