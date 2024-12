Egal ob in Hohenlohe, Tauber-Franken, Heilbronn oder Schwäbisch Hall: Weihnachtlich wird es gefühlt überall an diesem zweiten Adventswochenende.

Zum zweiten Adventswochenende haben wieder einige Weihnachtsmärkte in Heilbronn-Franken geöffnet. Zudem gibt es vorweihnachtliche Events, die in besinnliche Stimmung versetzen sollen.

Weihnachtsstimmung in Schöntal

Im Herzen von Schöntal (Hohenlohekreis), mitten im Klosterhof, gibt es Buden mit Geschenkartikeln, Konzerte vor der Klosterkirche, ein Puppentheater oder auch eine Bilderausstellung der örtlichen Schulen. Aber was den Weihnachtsmarkt im Kloster Schöntal so besonders macht, ist die Gesamtatmosphäre. Im Dunkeln kommt diese ganz besonders zur Geltung, wenn die Lichter die Kulisse zum Strahlen bringen.

Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Niederstetten

Einen besonderen Weihnachtszauber verspüren auch die Besucher und Besucherinnen beim Märchenhaften Weihnachtsmarkt in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis). Dort werden Kindheitserinnerungen geweckt. 23 Märchen sind szenenhaft mit kleinen Schaufensterpuppen dargestellt, mit passender Kleidung und viel Liebe zum Detail. Es gibt zum Beispiel Hänsel und Gretel, Däumelinchen, die Schneekönigin, den Froschkönig oder Allerleirauh. Die Märchenbilder sind zwischen den Weihnachtsmarktbuden aufgebaut.

Spaziergang über den Weihnachtsmarkt mit Alpaka in Kirchberg

Außerdem ist am zweiten und dritten Adventswochenende Schlossweihnacht in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sowie Weihnachtsmarkt in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall). Dort gibt es zum Beispiel Alpakas, mit denen man dann eine Runde spazieren gehen kann.

Seemänner arbeiten für den guten Zweck in Wertheim

Zum Wertheimer Weihnachtsmarkt (Main-Tauber-Kreis) kommen Seemänner in Uniform. Die Besatzung des Patenschiffes der Stadt schenkt an diesem Wochenende ehrenamtlich spezielle alkoholische Getränke aus - eine Marinetradition, wie Korvettenkapitän Stephan Tief-Collander im Interview verrät. Zudem haben sie Souvenirs dabei. Der Erlös kommt in diesem Jahr zu 100 Prozent der Kinder- und Jugendarbeit an den beiden Familienzentren Wartberg-Reinhardshof und Bestenheid zugute.

Faire Schokolade und Mandarinen in Künzelsau

Fair gehandelte Schokolade und Mandarinen werden am Sonntag ab 15 Uhr in Künzelsau (Hohenlohekreis) beim Weihnachtsmarkt an die Kinder verteilt. Und an das Thema Nachhaltigkeit wird auch gedacht: Abends können die Deko-Tannenbäume für 20 Euro von den Besuchern erstanden werden.