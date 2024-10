Unbekannte Täter haben in einem Schulzentrum in Bretzfeld mit Lebensmitteln randaliert. Dabei haben sie mehrere Tausend Euro Schaden angerichtet.

Eier an der Fassade, Plätzchenteig in den Türschlössern und Kürbisse auf dem Schulhof - dieses Bild bot sich der Polizei am Bildungszentrum in Bretzfeld (Hohenlohekreis), nachdem unbekannte Täter dort in der Nacht von Montag auf Dienstag randaliert hatten. Der angerichtete Schaden ist hoch.

Nach Polizeiangaben fuhren die Täter vermutlich mit einem Auto auf den Schulhof und verteilten dort Kürbisse, zudem klebten sie rohe Eier an die Fassade und die Fenster des gesamten Gebäudes. Weiter drückten sie Teig in die Schlösser und den Briefkasten, teilt die Polizei mit.

Schule riecht nach Plätzchen und Zimt - Polizei sucht nach Vandalen

Wie Schulleiter Frank Eber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte, soll es sich dabei um Plätzchenteig mit Zimt gehandelt haben. Durch das Gewürz habe es am Morgen entsprechend gerochen, erzählte er weiter. An einen "gezielten Angriff" glaubt der Schulleiter aber nicht. Gerade nach Wochenenden finde man immer wieder Hinterlassenschaften von Feiernden auf dem Pausenhof.

In dem Bildungszentrum sind eine Grund-, Werkreal- und Realschule untergebracht. Hinweise auf Verdächtige gibt es bislang nicht. Der Schaden soll mehrere tausend Euro Schaden betragen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.