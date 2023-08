200 Kilogramm Crystal Meth: Mehrjährige Haftstrafen für Angeklagte

per Mail teilen

Die Polizei Heilbronn meldete 2022 den bislang größten Fund von Crystal Meth in Deutschland. Das Landgericht Heilbronn hat jetzt zwei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Im Prozess um 200 Kilogramm Crystal Meth sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer vom Landgericht Heilbronn zu längeren Haftstrafen verurteilt worden. Der Hauptangeklagte aus Heilbronn muss demnach für acht Jahre und neun Monate in Haft. Der Mittäter aus dem Raum Sinsheim ist zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden.

Die Strafen liegen unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Bei den Plädoyers hatte die Anklage elf Jahre für den Hauptangeklagten und sieben Jahre Haft für den Mittäter gefordert. Die Verteidigung hatte beim Hauptangeklagten auf eine mildere Strafe plädiert, für den Mittäter auf eine Bewährungsstrafe. Die jetzt Verurteilten waren im Oktober in Sinsheim festgenommen worden. Die Drogen im Wert von rund 20 Millionen waren in einer Hydraulikpresse versteckt.

Drogen in umgebauter Hydraulikpresse transportiert

Der Festnahme der beiden im Oktober 2022 in Sinsheim waren lange Ermittlungen der Heilbronner Beamten vorausgegangen. Über ein Jahr hatten sie ermittelt. Die Droge wurde in einer speziell für den Drogentransport umgebauten und insgesamt 24 Tonnen schweren Hydraulikpresse geschmuggelt. Wie die Polizei mitteilte, kam diese wohl aus Mexiko.

Der 34-jährige Tatverdächtige und sein 33-jähriger mutmaßlicher Mittäter hätten die Lieferung am 11. Oktober in Sinsheim erwartet. Die Presse wurde zuvor von Mexiko nach Antwerpen in Belgien verschifft und dann nach Sinsheim transportiert, wo die Polizei schließlich eingriff und die Presse beschlagnahmte.

Hinweis von Kollegen aus Stuttgart

Die Bergung der Drogen aus der Hydraulikpresse stellte sich allerdings als äußerst kompliziert dar und hätte auch ein Schuss in den Ofen sein können. So heißt es, die Polizei habe das 24 Tonnen schwere Gerät auf Verdacht beschlagnahmt. Ob darin wirklich Schmuggelware war, sei da noch unklar gewesen. Hinweise auf die Lieferung hatten die Beamten aus Stuttgart bekommen, wo Ermittler im Zuge eines anderen Verfahrens sogenannte Kryptohandys auswerteten und die Erkenntnisse an die Heilbronner Kriminalpolizei weitergaben.