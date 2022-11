Im Juni 2021 ging einer der größten Drogenprozesse der letzten Jahrzehnte in Heilbronn zu Ende. Nun ist Ermittlern erneut ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen.

Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeipräsidiums Heilbronn haben nach eigenen Angaben die "bisher größte Menge der Droge Crystal Meth in Deutschland" beschlagnahmt. Der Stoff Methamphetamin sei bereits in den vergangenen Wochen in Heilbronn beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Nähere Angaben, etwa zur genauen Menge der Drogen, machten die Beamtinnen und Beamten am Mittwoch zunächst nicht. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen auf einer Pressekonferenz am Freitag zu den Ermittlungen detailliert Auskunft geben.

Erst 2021 großer Drogenprozess am Landgericht Heilbronn

Bislang galt ein Prozess am Heilbronner Landgericht Ende 2021 als einer der größten Drogenprozesse der vergangenen Jahrzehnte in der Region. Mehrere Mitglieder einer Drogendealerbande wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die sieben Männer und eine Frau sollen im Raum Heilbronn von Oktober 2018 bis Juli 2020 unter anderem mit gut zwei Tonnen Marihuana und 30 Kilogramm Kokain gehandelt haben. Die Erlöse aus diesen Drogengeschäften belaufen sich auf mehr als eine Million Euro.