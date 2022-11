Fichtenberg: Lebensgefährlich Verletzter bei Frontalunfall

per Mail teilen

Gleich zwei Rettungshubschrauber mussten am Mittwochmittag zu einem Unfall bei Fichtenberg ausrücken. Zwei Autos waren frontal ineinander gekracht.

Auf der Landstraße zwischen Gaildorf und Fichtenberg (beide Kreis Schwäbisch Hall) sind am Mittwochvormittag gegen 11:40 Uhr zwei Fahrzeuge frontal ineinander gekracht. Ein 19-Jähriger wurde dabei aus seinem Chrysler geschleudert und lebensgefährlich verletzt, so die Polizei. Der 54-jährige Fahrer eines BMW wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

onw-images | Jason Tschepljakow

Beide Fahrer wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.