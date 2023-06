Frontal zusammengestoßen: Unfall zwischen Brackenheim und Stockheim

Ein 33-jähriger Autofahrer ist in der Nacht frontal auf ein anderes Fahrzeug geprallt. Der andere Autofahrer wurde dabei verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort.

Bei einem Frontal-Zusammenstoß in Brackenheim (Kreis Heilbronn) ist am Dienstagabend ein 20 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Mann war ihm am Ortsausgang entgegengekommen, hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und war dann von vorne in sein Auto geprallt, meldet die Polizei. Wie es weiter heißt, musste der mutmaßliche Unfallverursacher eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von geschätzten 25.500 Euro. Feuerwehr, Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, so die Polizei.