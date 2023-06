Neckarsulm: B27 Richtung Heilbronn wird gesperrt

Die B27 zwischen Neckarsulm und Heilbronn wird saniert. Im zweiten Bauabschnitt wird die Straße in Richtung Heilbronn ab Mittwochnachmittag vorübergehend gesperrt.

Verkehrsteilnehmer müssen ab Mittwochnachmittag auf der B27 von Neckarsulm (Kreis Heilbronn) nach Heilbronn mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die Bundesstraße wird aufgrund von Sanierungsarbeiten in Richtung Heilbronn gesperrt.

Zweiter Bauabschnitt ab Mittwoch

Seit Mitte Mai wird die Fahrbahndecke auf der B27 zwischen der A6-Anschlussstelle Heilbronn / Neckarsulm und Heilbronn saniert. Nachdem die erste Bauphase in Fahrtrichtung Neckarsulm abgeschlossen ist, startet jetzt die zweite Bauphase in Fahrtrichtung Heilbronn. Dazu wird die Bundesstraße zunächst bis kommenden Montag, den 12.6., gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Ebenso gesperrt sind die Auffahrt der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, die Abfahrt von der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg und der P+R-Parkplatz an der B27 in Neckarsulm. Die Sanierungskosten liegen bei rund 2,3 Millionen Euro und werden vom Bund finanziert.