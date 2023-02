Heilbronn: Frankenbacher Hauptverkehrsader B39 wird gesperrt

Für insgesamt neun Monate wird ab Mittwoch die Saarbrückener Straße von und nach Heilbronn-Frankenbach voll gesperrt. Grund seien aufwendige Sanierungsarbeiten, so die Stadt.

Die Straße weist Spurrillen und weitere Schäden im Asphalt auf. Die Asphaltschicht ist außerdem teilweise so dünn, dass sie für die hohe Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichend ist, so erklärt die Stadt Heilbronn den Grund für die aufwendigen Sanierungsarbeiten der Saarbrückener Straße zwischen dem Ortsausgang Heilbronn-Böckingen und der Leintalstraße in Frankenbach. Für insgesamt neun Monate muss die Hauptverkehrsader ab 1. März voll gesperrt werden. Außerdem soll der Radweg sicherer gemacht werden. Umleitungen für Autos, Fahrräder und Fußgänger sind ausgeschildert, so die Stadt.

Der Verkehr wird großräumig umgeleitet

Die Umleitung für den Verkehr von und in Richtung Kirchhausen erfolgt über die Böllinger Höfe und die Neckartalstraße, so die Stadt. Der Verkehr aus Frankenbach wird über Neckargartach sowie in Richtung Leingarten (Leintalstraße) und Böckingen (Großgartacher Straße/B 293) geleitet.

Der Teilbereich der B39 zwischen Heilbronn-Böckingen und Heilbronn-Frankenbach wird gesperrt. Pressestelle Stadt Heilbronn

Zudem gibt es den Angaben der Stadt zufolge eine kleinräumige Umleitung für den Bus-, Fuß- und Radverkehr über das Feldwegenetz. Änderungen im Busverkehr machen die Verkehrsbetriebe online und an den Haltestellen bekannt.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 30. November andauern.