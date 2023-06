Bei einem Unfall in der Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.

In der Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 5:30 Uhr kam es an der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße/Fügerstraße zum Zusammenstoß dreier Fahrzeuge. Laut Polizei hatte der 48-jährige Fahrer eines Elektroautos offenbar eine rote Ampel übersehen und war beim Abbiegen in zwei Autos geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls hatte sich ein Wagen überschlagen und landete auf dem Dach.

Zwei Verletzte

Die beiden Fahrer im Alter von 35 und 69 Jahren wurden beim Aufprall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam nicht zu Schaden, sein Wagen wurde laut Polizei beschlagnahmt.

Unfallursache noch unklar - Zeugen gesucht

Ein Unfallgutachter war vor Ort, die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die sich beim Polizeirevier Heilbronn mit Hinweisen zum Unfallgeschehen melden sollen.

Bei dem Unfall in der Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße wurden zwei Menschen verletzt, ein Fahrzeug landete auf dem Dach. SWR Laura Cloppenburg

Verkehr fließt wieder

Wegen der Bergung der Fahrzeuge war der Unfallort an der Gottlieb-Daimler-Straße/Fügerstraße mehrere Stunden gesperrt. Es wurde eine Umleitung über die Kalistraße eingerichtet. Mittlerweile sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen, der Verkehr fließt wieder frei.