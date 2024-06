Crailsheim: Wird die temporäre Fußgängerzone vorzeitig beendet?

In Crailsheim will der Gemeinderat am Dienstagabend in einer Sondersitzung über den vorzeitigen Abbruch der temporären Fußgängerzone entscheiden.

Die temporäre Fußgängerzone in Crailsheim sorgt seit längerem für kontroverse Diskussionen. Seit Anfang April hat die Stadt Teile der B290 (Karl- und Wilhelmstraße) für den Verkehr gesperrt und zur Fußgängerzone umfunktioniert. Der Versuch soll zeigen, ob dies die Attraktivität der Innenstadt erhöhen könnte. Am Dienstagabend soll sich der Gemeinderat nun mit einer Petition befassen, die den vorzeitigen Abbruch fordert. Als Gründe werden weniger Kunden und Umsatzeinbußen genannt. Zudem entstünden Frust und Umweltbelastungen durch Umwege und längere Fahrtzeiten, heißt es. Sollte der Gemeinderat sich für ein vorzeitiges Ende entscheiden, müsste die Zone bis Ende Juni zurückgebaut sein. Läuft der Versuch weiter wie geplant, ist der Rückbau bis zum 28. Juli vorgesehen. Stadtverwaltung will noch Messdaten sammeln Der Versuch der temporären Fußgängerzone wird von einigen Befragungen begleitet, sowohl zu Beginn als auch am Ende. Sie sollen mögliche Effekte, zum Beispiel auf das Einkaufsverhalten, aufzeigen. Dafür wurden im Februar 2.250 Menschen zufällig ausgewählt und angeschrieben. 469 haben geantwortet. Die zweite Befragung steht noch aus. Auch die Gewerbetreibenden wurden zwischen Januar und Februar befragt und sollen nochmals im Juni/Juli und im Herbst befragt werden. Zudem gab es offene Gesprächsrunden. Der Bereich der temporären Fußgängerzone in Crailsheim. SWR Gemessen werden auch zum Beispiel Mobilfunkdaten und die Belegung der Tiefgarage. Außerdem wird an Messpunkten der Fuß- und Radverkehr erfasst. Die Verwaltung möchte laut eigener Aussage alle Messungen und Befragungen gerne komplettieren, da die Daten aufeinander aufbauten. Ein vorzeitiges Ende könnte zudem die zweite Befragungsrunde verzerren, so die Befürchtung der Stadt.