Mit dem 2:0 Sieg gegen Ungarn steht Deutschland schon jetzt im Achtelfinale der Fußball-EM. Für die Fans noch ein Grund mehr zu feiern. Am Mittwoch waren die Straßen voll.

"König Fußball" hat Deutschland wieder fest im Griff - so natürlich auch die Region Heilbronn-Franken. Nach dem 2:0 Sieg über Ungarn am Mittwochabend herrschte auch beispielsweise in Heilbronn und Schwäbisch Hall Ausnahmezustand, denn schon jetzt steht fest: Deutschland steht im Achtelfinale. Die Stimmung war ausgelassen.

Tausende Fußballfans in der ganzen Region auf den Straßen

In der Heilbronner Innenstadt gab es am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr nach dem Sieg kein Halten mehr: feiernde Deutschlandfans und ein langer Autokorso mit rund 600 Fahrzeugen schlängelte sich durch die Stadt - wenn auch nicht über die Allee. Das hatte die Polizei im Vorfeld verboten, tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Alles verlief laut Polizei friedlich.

Und auch in Hall platzte beispielsweise der Biergarten am Haalplatz fast aus allen Nähten. Hier versammelten sich hunderte Fußballfans, um das zweite EM-Spiel in Gruppe A zu verfolgen. Ein Fan freut sich über einen Wandel im Spiel der Deutschen, weniger strategisch, mehr Gefühl, eine andere glaubt aber auch, dass die Mannschaft noch "ein bisschen an sich arbeiten" müsse. So oder so, für alle Fans war es ein toller Fußballabend, der für die Deutschen dann ja auch noch mit dem Einzug ins Achtelfinale gekrönt wurde.