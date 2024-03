Genau drei Monate sind es noch bis zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In der Region Heilbronn-Franken wird das Turnier aber ohne großes Public Viewing stattfinden.

Die Fußballspiele gemeinsam auf großen Bildschirmen anschauen: Beim Sommermärchen 2006, der Fußball-WM in Deutschland, feierte dieses Phänomen den Durchbruch. Allein zum Public Viewing auf der Heilbronner Theresienwiese kamen damals über 20.000 Fans. Mit Blick auf die Fußball-EM im Sommer in Deutschland, die in genau drei Monaten startet, scheint die Zeit der Public Viewings endgültig vorbei zu sein. In keiner Stadt in der Region Heilbronn-Franken sind größere Angebote geplant. Das gilt unter anderem für Heilbronn, Öhringen, Künzelsau (Hohenlohekreis) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Auch in der Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) wird es in diesem Jahr im Gegensatz zur vergangenen Fußball-Europameisterschaft kein Angebot geben.

Keine Public Viewing Angebote geplant: Vielfältige Gründe

Laut den Städten gibt es dafür gleich mehrere Gründe. So hieß es aus Crailsheim, dass die enorm hohen Kosten für Lizenzen und Sicherheitsaufkommen nicht darstellbar sind. Dazu würde der hohe organisatorische Aufwand kommen. Das bestätigte auch die Stadt Wertheim. Dort gibt es den Eindruck, dass die Begeisterung für dieses Veranstaltungsformat in den letzten Jahren stark nachgelassen hat.

Das wiederholt schlechte Abschneiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei großen Turnieren hätte dazu beigetragen. Deswegen wird es in Wertheim wohl nur Gastronomen geben, die für einzelne Spiele einen großen TV-Bildschirm oder eine Leinwand aufbauen.

Heilbronn lässt sich Hintertürchen offen

Auch in Heilbronn sind laut der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) keine zentralen Public Viewing Angebote geplant, auch weil die Unterstützung durch Sponsoren zurückhaltend ist. Sollte die deutsche Mannschaft aber weiterkommen, könnte die HMG sehr kurzfristig reagieren. Darüber hinaus wird es eine LED-Wand im Außenbereich des Heilbronner Volksfests, das vom 5. bis 14. Juli stattfindet, geben. Denkbar sind auch Übertragungen der Spiele Spanien gegen Italien und Niederlande gegen Frankreich am 20. und 21. Juni auf dem Lichterfest. Als möglicher Ort käme die Eishalle infrage.

In Eppingen-Rohrbach fand bereits bei der EM 2004 ein Public Viewing statt. Dort in der Dreschhalle werden auch im Sommer wieder die Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Ein Teil organisiert der Ortschaftsrat. Die Bewirtung übernimmt jeweils ein Verein. In Eppingen-Adelshofen wird das Public Viewing parallel vom SV Adelshofen veranstaltet.