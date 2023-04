Wertheim-Bettingen: Vier Schwerverletzte nach Unfall mit vier Autos

per Mail teilen

Eine Frau wollte am Samstagmittag auf der Landstraße bei Wertheim-Bettingen ein anderes Auto überholen. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Bei einem Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurden am Samstagmittag in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) mehrere Personen lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überholte eine Frau auf der Landstraße bei Wertheim-Bettingen ein anderes Auto. Dabei kam sie in den Grünstreifen, lenkte gegen und streifte dann zuerst ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dieses kam ins Schleudern, und blieb auf der Fahrbahn stehen, die Insassen wurden nicht verletzt. Die Frau schleuderte mit ihrem Auto aber frontal in ein weiteres Fahrzeug, die zwei Insassen darin wurden dabei lebensgefährlich verletzt - die Frau und ihr Beifahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt