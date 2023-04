Heilbronn: Drei Verletzte nach Unfall in der Innenstadt

per Mail teilen

Immer wieder kommt es in der Nähe des Europaplatzes zu Unfällen wegen Rasens. Nach einem Unfall am Freitagabend prüft ein Sachverständiger, wie es zu diesem kommen konnte.

Bei einem Unfall am Freitagabend in der nähe des Heilbronner Europaplatzes wurden drei Menschen verletzt. Ein Auto war dabei gegen einen Baum geprallt.

Unfallursache noch unklar

Zwei Autos waren auf der B39 stadteinwärts unterwegs - beim Abbiegen von der Fügerstraße in die Weipertstraße brach das Heck des einen Fahrzeugs aus, drängte damit das andere von der Fahrbahn ab, das dann gegen einen Baum prallte, so die Polizei. In diesem Auto saß eine 19-Jährige, beide wurden leicht verletzt, auch die 18-jährige Unfallverursacherin und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, zwei weitere Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, er soll klären, ob es möglicherweise wegen eines Defektes, der nassen Fahrbahn oder erhöhter Geschwindigkeit zum Unfall kam. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro.

Die 19-jähriger Lenkerin dieses Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. 7aktuell.de | Hessenauer

Polizei geht nicht von Autorennen aus

In dem Bereich sind bereits häufiger Unfälle nach mutmaßlichen Beschleunigungsrennen passiert. Die Polizei hat jedoch keine Kenntnisse, dass es am Abend zu einem Poser-Treffen gekommen sei. Außerdem würden die jungen Fahrerinnen nicht ins Milieu passen, so die Polizei.