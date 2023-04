Der Winter geht zu Ende, die Eis-Welt in Stuttgart auf der Waldau wurde schon eingemottet, und die United Angels sind schon ausgeflogen, genauer gesagt in die USA.

Denn in Lake Placid finden an diesem Wochenende die Weltmeisterschaften im Synchron-Eiskunstlauf statt. Die United Angels sind ein Mann und 15 Eisläuferinnen, für die mit der Teilnahme an der WM ein Traum in Erfüllung geht

Ein kostspieliger Traum, denn die Reise muss das Team - Alter zwischen 16 und 36 - selbst finanzieren. Aus diesem Grund haben sie zu einer Spendenaktion aufgerufen, das Motto „Lasst die Engel fliegen“ . Wir haben die Angels kurz vor ihrem Abflug beim letzten Feilen an der WM-Kür in der Eis-Welt in Stuttgart besucht.