Nach einem Unfall mit fünf Fahrzeugen ist die A6 bei Bad Rappenau wieder für den Verkehr freigegeben. Nur der linke Fahrstreifen ist noch gesperrt. Ein Auto ging in Flammen auf.

Auf der A6 in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim (beide Kreis Heilbronn) sind am Dienstagmorgen fünf Autos in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizei wurden dabei fünf Menschen verletzt, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Auto ging in Flammen auf. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn war wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt. Im Moment ist nur noch der linke Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt, so die Polizei.

Die Polizei meldet drei Verletzte nach einem Auffahrrunfall auf der A6 bei Bad Rappenau, bei dem ein Fahrzug Feuer fing Julian Buchner / EinsatzReport24

Langer Stau in Richtung Heilbronn

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Laut Polizei schob ein 33-jähriger Fahrer vier vor ihm bremsende Autos aufeinander, die wegen stockenden Verkehrs abbremsen mussten.

Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren im Einsatz. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Heilbronn. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zu 20 Kilometer.