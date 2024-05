Schilderchaos in Neckarsulm geht weiter: Wo ist das h in Lieferverke(h)r?

per Mail teilen

Mitten in der Neckarsulmer Fußgängerzone ist er aufgetaucht: Ein kleiner, aber feiner Schreibfehler im Wort "Lieferverker" auf einem Straßenschild. Nicht der erste Fehler.

Gerade erst haben sich die Gemüter rund um Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wieder beruhigt, da steht die nächste Diskussion auf Facebook und Co ins Haus. Der Fehlerteufel hat wieder zugeschlagen: Erst Anfang Mai wurde "Neckars-ulm" auf einem Verkehrsschild falsch getrennt, dann stand im Teilort Obereisesheim "Obereisenheim" auf dem Straßenschild und jetzt das: Mitten in der Fußgängerzone, an der Ecke Marktstraße/Engelgasse, fehlt auf einem Hinweisschild ein h im Wort "Lieferverker".

Facebook-User: "Der Straßenspezialist hat wieder zugeschlagen"

Und kaum steht das Schild, geht die Diskussion in den Social Media-Kanälen in eine neue Runde. Viele User können es gar nicht fassen: "Das wurde nicht ernsthaft montiert", fragt eine Userin und ein anderer schreibt: "Kontrolliert das denn keiner?". Wieder andere finden den Schreibfehler auf den ersten Blick überhaupt nicht und so manch einer hinterlässt einfach nur ein kopfschüttelndes Emoji.

Bereits beim ersten Schilder-Fauxpas ging es unter anderem auf Facebook rund - als am Ortsausgang von Heilbronn auf der B27 in Richtung Neckarsulm das Umleitungsschild mit dem falsch getrennten Ortsnamen "Neckars-ulm" auftauchte.

Oberbürgermeister nahm es mit Humor

Nach vielen Diskussionen und Debatten im Internet und im echten Leben, hatte der Spuk um "Neckars-ulm" dann aber ein schnelles Ende. Die falsch beschrifteten Umleitungsschilder, die von einer Fremdfirma aufgestellt worden sind, wurden abgebaut und Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) verbuchte es unter "Stadtmarketing".

Zum neuen Schilderchaos hat sich die Stadt bisher noch nicht geäußert. Aber es bleibt spannend, wer oder welche Fremdfirma denn nun mit dem Fehlerteufel wieder gemeinsame Sache gemacht hat.